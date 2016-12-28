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〈北部〉守護193縣道防風林 2企業主動認養

2016-12-28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮一九三縣道北段擁有全台最美的海岸防風林，是單車騎士心目中「最美的綠色廊道」，惟近年被列入拓寬計劃道路，鄰近岸際的保安林地面臨破壞壓力，加上不肖民眾長期隨意丟包垃圾，二家在地企業「看不下去」，主動向林務局認養編號二六一七防風保安林，進行沿線管護工作。

位於七星潭北側的二六一七號防風林，不僅保護新城鄉大漢及北埔村等內陸一帶的農耕地，免受季節強風鹽害外，更能發現赤腹松鼠、月鼠及各式蛙類、螃蟹的蹤跡，生態相當豐富；但因林地有一九三線通過，人車也少，經常被民眾隨意傾倒垃圾。

花蓮在地企業景一建設、鈺德營造二家公司，最近主動向主管保安林地的林務局花蓮林管處，認養道路兩邊約一百五十公尺的海岸林，將定期進行環境維護清潔工作，業者說「希望守護海岸防風林生態及環境」。

花蓮林區管理處長吳坤銘說，感謝在地企業加入巡查行列，一起維護保安林，目前林務局的政策就是結合社區協會人員加強執行區域巡視工作，沿線也已加裝監視設備，並請保七總隊積極查緝，盼能嚇阻濫倒垃圾；他強調，違者除要求將現場回復原狀外，還可處新台幣六萬元至卅萬元罰鍰。

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  • 花蓮二家在地企業主動向林務局認養編號二六一七防風保安林，要讓單車騎士能夠繼續享受這條「最美的綠色廊道」。（記者王峻祺攝）

    花蓮二家在地企業主動向林務局認養編號二六一七防風保安林，要讓單車騎士能夠繼續享受這條「最美的綠色廊道」。（記者王峻祺攝）

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