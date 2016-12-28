〈北部〉八德購物中心將開幕 周邊增拖吊路段

2016-12-28

〔記者鄭淑婷／八德報導〕八德區廣豐新天地購物中心已於二十二日試營運，明年元月十二日正式開幕，交通局停車管理工程科為免周邊路段交通打結，經會勘後宣布即日起將八德區廣豐路、公園路、義勇街納入違規拖吊路段，使得八德區違規拖吊路段增至十六條。

停管科表示，考量拖吊場的距離及易肇事路段，八德區公告的違規拖吊路段，包括大忠街、高城六街、高城七街、福國北街、廣豐二街、大智路、仁德路、忠誠街、高城路、介壽路一段、介壽路二段、忠勇街、桃鶯路等十三條，因購物中心即將開幕，避免周邊交通打結，因此公告將廣豐路、公園路、義勇街納入違規拖吊範圍，違規拖吊車輛將移置桃園區永安北路或中壢區民權路三段拖吊場。