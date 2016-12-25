〈中部〉早播種遇暖冬 莿桐花海搖曳

2016-12-25

配合台灣燈會 雲林打造80公頃花海

〔記者黃淑莉／斗南報導〕雲林縣府今年在西螺、莿桐、斗南及斗六打造八十公頃花海，考量發芽率，提早在二期稻作收割前即播種，加上入冬後氣候溫暖，斗南、莿桐已有部分波斯菊、向日葵提早開花。

雲林莿桐花海不僅被農委會評選為全國十大賞花處，每年春節期間吸引許多遊客扶老攜幼參觀，配合二○一七台灣燈會主題「友善大地、燈會原鄉」，縣府今年除繼續補助莿桐鄉農會打造三十多公頃花海，另也加碼在斗南石龜、明昌及西螺埤頭等社區打造四十多公頃花海。

縣府農業長張世忠表示，花海以波斯菊、向日葵及白日草為主，以前都請農友在二期稻作收割後播種，結果種子都上在絞碎的稻草上面，發芽率低，今年鼓勵農民在收割前一、二天播種，種子掉在土裡且收割後還有稻草覆蓋，果然發芽情況相當不錯。

農民擔心今年初一波一波寒流報到，花期延遲事件再發生，提早在十一月底、十二月初即播種，結果天意難料，入冬後持續高溫，甚至白天還有二、三十度，莿桐、斗南石龜等地有許多花田提早盛開，或已結花苞，預計各地花海明年一月初至月中會陸續盛開。

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱說，莿桐花海將以「自然、農村」為主題，將把莿桐特產蒜頭、楊桃等做成燈籠，讓民眾感受到自然原野及農村景觀之美。

西螺埤頭里長李美玲指出，這幾年社區在春節期間舉辦埤頭社區花海節，今年花海面積從一公頃擴大為八公頃，還特別聘請向日葵迷宮達人鍾川上打造向日葵迷宮，另外今年還新增立體繪本花園。