〈中部〉紓解台灣大道車流 捷運藍線交通部審查通過

2016-12-23

〔記者張菁雅／台中報導〕市府廿二日表示，交通部廿一日正式核准台中捷運藍線計畫，修正後將送行政院審議。未來捷運藍線預計服務活動人口達五十七．六萬人，運量每日廿三．○六萬人，尖峰運量則達每小時三．九一萬人，將有效改善台灣大道交通。

捷運藍線計畫在一○三年底送交通部審查，當時交通部以「台中同時規劃ＢＲＴ及捷運藍線，路線具有高度競合」為由，未通過計畫。交通局長王義川表示，新市府上任後，為改善台灣大道壅塞問題，將實質未達ＢＲＴ標準的台中ＢＲＴ修正為優化公車系統，不僅顯著提升台灣大道運輸效能，更促成捷運藍線獲交通部審查通過。

全線共15座車站 工期12年

捷運藍線全長廿一．三公里，西起沙鹿火車站、行經台灣大道進入市區，沿線經弘光大學、靜宜大學、東海大學、榮民總醫院、市政府等，再往東進入台中火車站，終點站設於干城轉運中心，全線共設十五座車站，總建設期程為十二年。

捷運藍線總經費達一一二四．四一億元，整體自償率為三十．五四％，中央補助二九○．四三億元，市府負擔八三三．九八億元，包括一五二．九一億元、自償性經費為三六○．八三億元及土地徵收費用三二○．二四億元。市府預估捷運藍線土地開發效益可達二二九億元，經濟效益則為一一八○億元。

與山手線於台中火車站共站

王義川指出，捷運藍線在沙鹿火車站（B1站）、台灣大道與文心路口（B9站）及台中火車站（B14站）分別與山手線、捷運綠線共站，可轉乘沙鹿車站及沙鹿轉運中心、捷運綠線G9站及台鐵台中車站，將提升民眾搭乘便利性，更增加運輸效益。

另外，市長林佳龍昨天北上與交通部長賀陳旦、行政院政務委員張景森、國發會副主委曾旭正等人，就大台中山手線涉及的台鐵營運模式與轉型、推動優先順序、運量培養等議題交換意見，林佳龍也爭取中央一次核定計畫、逐年編列預算。市府將就已形成的共識，修正計畫部分內容，再送交通部複審。