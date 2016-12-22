〈北部〉宜縣府螺絲鬆？ 不良廠商得標3工程
縣府：1件未落實查核 已追究責任
〔記者游明金／宜蘭報導〕行政院公共工程委員會列為拒絕往來的不良廠商，竟能標到三件宜蘭縣政府工程！縣議員黃定和抨擊匪夷所思，要求政風單位調查。縣府表示，這些案子有兩件是在決標後，業者才被列不良廠商，縣府得知後就立即解約，另一件未落實查核，已追究相關人員責任，並將加強訓練與嚴格監督。
縣府教育處辦理羅東運動公園高低壓電器維護、羅運公園植栽與環境維護、縣地方稅務局辦理電壓電器設備維修，國民黨縣議員黃定和、陳鴻禧批評縣府螺絲鬆了，竟然讓不良廠商標到縣府工程，且付了七百多萬元費用，疑有包庇與勾結之嫌。
「真的匪夷所思，有夠離譜，太誇張！」黃定和說，這些黑名單廠商都被停權，公共工程會都有紀錄可查，縣府卻渾然不知無法把關，荒腔走板莫此為甚；陳鴻禧也批評縣府，不落實查核與監督，這不只是烏龍，更是弊端。
縣議會昨審查縣府工務處工程品管、查核稽核與採購等教育訓練預算約六十二萬元，黃定和與陳鴻禧認為，連被停權廠商都能標到縣府工程，這項訓練是玩假的、沒有用，主張將預算刪除，但有其他議員有不同意見，經討論決定暫予保留。
稅務局行政科長林文結表示，稅務局發包的工程是高電壓電腦機房維護，每年經費十萬元以下，屬於小額採購，不用經過公開招標，民國八十七年就由該廠商維護迄今，一直合作得很好，今年四月稅務局接獲審計室來文，稱該廠商已被停權就立即解約，程序沒有問題。
縣府教育處體育場長賴珮芸說，體育場在一○三年底辦理羅運植栽與維護工程，當時業者並未被列入不良廠商，得標後翌年才被停權，依採購法規定，並不影響原來履約；另起案子是體育場高低壓電器維護，屬於小額採購，未特別注意業者是不良廠商，七月得知後就立即解約。
縣府工務處長陳春錦指出，小額採購不會上公共工程會登錄，因此未能勾稽出不良廠商，但在開標前，對於廠商資格應作審查，部分單位未落實，已要求改善，並會加強人員訓練與監督。
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