〈北部〉推動鐵道自行車 徐耀昌有信心

2016-12-22

〔記者張勳騰／苗栗報導〕縣長徐耀昌上任二週年，他與縣府團隊以十二大幸福領航計畫逐步實踐對鄉親的政策承諾，全方位執行各項政策；其中「舊山線跨域亮點計畫」，獲交通部補助三億，分三年打造三義觀光新亮點，預計明年底完成全國首創鐵道自行車（Rail Bike），提供遊客全新遊憩體驗；並持續輔導縣內雙慢城三義鄉及南庄鄉推廣慢活、慢食、慢遊理念，並加入亞洲慢城聯盟，爭取國際曝光度，預計將引入觀光人潮。

徐耀昌指出，今年的廉政度暨施政滿意度調查結果，有近七成民眾滿意縣府施政成效，今年《親子教育》縣市教育力調查，苗栗縣在「政府投入與領導者滿意度」面向獲全國第一。

徐耀昌表示， 縣府團隊也積極招商引資，成立招商服務馬上辦中心迄今，已成功促使四十七家廠商進駐，投資金額逾七百億元，創造超過九千個就業機會。

一○四年經濟部招商績效評比，苗縣榮獲第三名佳績，獲頒三千一百五十萬獎金；今年再獲頒獎金一千六百五十萬元，其中單一服務窗口與排除投資障礙成效優異，另獲三百萬獎金，整體行政效能全國第一。

徐耀昌說，兩年來縣府團隊積極爭取中央補助重大交通建設總經費達五十四億六百三十八萬元；其中山腳外環道北段改善工程已竣工通車，其餘「北橫公路頭份大橋至雞心壩段」、「銅鑼交流道東延段新闢道路」及「通霄鎮白沙屯拱天宮聯絡道路」等九項工程正施工中，頭份市永貞路至頭份大橋道路新建工程進度已達九十％，近期可望完工，農曆年前通車。

另配合中央也加速啟動浪漫台三線計畫，協助青年返鄉，改造自己家鄉；規劃整建古道、推廣茶陶體驗、客家文化。今年度縣府獲經濟部補助一千萬打造「戀戀茶陶之鄉」，未來將全力協助茶農行銷包裝提升產值，並與陶藝產業異業結盟，共同推廣茶陶體驗振興地方產業。