〈北部〉竹市》苦等30年 高峰路終於拓寬了
2016-12-22
新竹市區往來竹科 解開交通瓶頸
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市高峰路是市區與科學園區往來要道，但聖經書院到財神廟路段道路狹窄，每逢尖峰時段就壅塞，而且車禍頻傳，三十多年來，歷任市長都無法解決，市府排除許多障礙，三月開工，終於成功拓寬，昨天通車啟用。
高峰路路幅原本只有四公尺多，施工後拓寬為八公尺，橋梁工程也將一六四巷原本近一百三十五度的「髮夾彎」修正為九十度，大幅提升交通安全。
「三十多年來等待這八百公尺的拓寬，終於等到了！」地方人士感動地說。市府工務處長陳炳煌更感慨：「從黑髮等到白髮！」他說，三十多年前就希望推動高峰路拓寬工程，但因屬非都市計畫道路，加上眷村居民未有妥善安置方案，重重困難下，工程延宕三十多年無法進行，昨天能順利完工，終於完成他從年輕時就殷殷期盼的心頭要事，特別感動。
聖經書院到財神廟 電桿也地下化
市長林智堅說，高峰路作為連接科學園區和市區的交通要道，卻經常阻塞、會車困難，附近居民安全也受到影響。聖經書院到財神廟道路狹小、視線死角多，車禍頻傳。為了解決市民急迫需求，市府投入兩千八百萬元工程經費、三千兩百萬元用地經費和十個月時間，路幅終於拓寬為八公尺，並將電桿地下化。
林智堅說，除了拓寬高峰路，市府拓寬大學路五十一巷及正在進行高峰路一一○巷工程等，希望讓科學園區和市區的交通順暢，解決長期困擾竹科人的交通壅塞問題。
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