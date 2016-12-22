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〈中部〉攤商美食義煮 信義提前慶耶誕

2016-12-22

〔記者謝介裕、劉濱銓／信義報導〕迎接耶誕節到來，信義鄉大街小巷張燈結綵，一片喜氣洋洋，縣府、公所與天主教、基督教信徒也不例外，將攜手同心在羅娜村舉辦盛大的耶誕節慶祝活動，連遠在美國華盛頓的榮星合唱團，也將前來共襄盛舉，南投及台中一中街攤商則透過「愛心美食義煮」活動，與學童們提前歡慶耶誕佳節。

對信義鄉布農族而言，耶誕就等同新年，出外工作遊子都會返鄉，家家戶戶也都將外牆裝飾得繽紛亮麗，有的以竹子編織成花朵，有的則是利用回收塑膠製成雪人等造景，別具環保意義，也展現信義山城特有的耶誕氣氛。

信義鄉長史強表示，今年耶誕活動將於二十四日夜間在羅娜村登場，除安排一系列歌舞表演，還有風味餐供民眾品嚐，並穿插施放煙火，深夜十時三十分以後，將展開部落巡禮報佳音，每個人拿火把繞行村子祈福、禮讚，期盼新的一年事事如意。

昨日南投橋頭肉圓等業者，也到信義鄉舉辦「愛心美食義煮」活動，從雞排、肉圓、蘿蔔糕迄珍珠奶茶，都是現煮現做，令人和、地利、潭南、民和等四所國小、五百多位學童，個個吃得津津有味，並留下難忘又窩心的回憶。

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  • 迎接耶誕節到來，南投縣信義鄉大街小巷張燈結綵，中投商家在信義鄉舉辦「愛心美食義煮」活動，場面熱鬧又溫馨。（記者謝介裕攝）

    迎接耶誕節到來，南投縣信義鄉大街小巷張燈結綵，中投商家在信義鄉舉辦「愛心美食義煮」活動，場面熱鬧又溫馨。（記者謝介裕攝）

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