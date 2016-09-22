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〈南部〉紅葉國小返校上課 操場無法練球

2016-09-22

〔記者王秀亭／延平報導〕棒球故鄉延平鄉紅葉村因莫蘭蒂風災重創，紅葉國小校園及少棒隊練習場地同樣受災，全校師生昨天終於返校上課，但紅葉少棒隊卻無法返校練球，教練武俊鴻說，紅土操場變爛泥黑土，還可借桃源國中練習，但球具泡水，球棒、釘鞋慘遭流失，眼見二十三日耕元盃球賽在即，再度發揮堅毅不屈的精神，拿已淘汰的破裂球棒克難練習。

紅土操場成爛泥 盼本學期能修復

紅葉村二十八棟房屋因土石流受災，紅葉國小也受災，尤其是少棒隊每天練習的紅土操場因泥流堆積，必須重新整修，教學區連日來在家長及國軍共同協助下，二十日清理完畢，延平鄉公所昨天一早派接駁車，到台東戒治所載十名學生到校上課，余姓學生開心地說，回到學校比較熟悉，也自在一點。

立委陳瑩昨天邀原民會、教育部等官員現地會勘，第一站就是紅葉國小，陳瑩表示，耕元盃少棒賽舉辦在即，紅葉少棒隊相關設備卻因颱風受災，因此特別要求教育部體育署勘查災情毀損部分，趕緊提報修復學校。

武俊鴻說，原以為只有紅土操場受災，仔細清點，發現土石泥流將三支新球棒、四支舊球棒及球員的釘鞋沖走，紅葉小將最愛的手套也不見，部分手套、練習球也泡在水裡，發球機也因泡水傾倒，還好準備淘汰的破裂球棒、舊釘鞋還在，拿來應急練習，每天下課後，再由交通車載送球員到桃源國中訓練。

校長黃子誠表示，球員們昨天都回到宿舍，只有訓練場地、設備須另覓經費修復，紅土操場需先刨除才能施工，希望最快本學期能完工，讓少棒隊返校練球，這段期間暫借桃源國中操場練習。

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  • 紅葉國小師生已經返校上課。（記者王秀亭攝）

    紅葉國小師生已經返校上課。（記者王秀亭攝）

  • 國軍協助紅葉國小清除淤泥。（記者王秀亭攝）

    國軍協助紅葉國小清除淤泥。（記者王秀亭攝）

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