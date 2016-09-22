〈台北都會〉第四屆興穀盃 24支少棒隊開打

2016-09-22

〔記者李雅雯／新北報導〕第四屆「興穀盃全國少棒錦標賽」昨天上午在重新棒球場舉行開幕式，賽事將接連五天，直至廿五日，計有全國各縣市廿四支少棒隊伍、三百七十位小球員參加。

興穀國小為主辦學校，二○一三年開辦首屆，新埔國小、興穀國小兩個新北市地主學校，拿下當年冠、亞軍，去年第三屆賽事則因為遇上颱風蘇迪勒而取消。今年共計有廿四支少棒隊伍參加，新北市有民安、土城、金龍、興穀、新埔、光華、中港、汐止等八個國小球隊加入賽事。開幕典禮由興穀國小六年級選手莊祐嘉代表運動員宣誓，表達必定全力以赴、保有運動精神的決心。

興穀國小校長鄭秋嬋說，今年參賽隊伍中，有曾奪下威廉波特少棒賽亞軍的桃園龜山國小、拿下一○四學年度全國聯賽冠軍的桃園中平國小，以及台北市東園國小、台中市力行國小、高雄市壽天國小等傳統棒球名校，賽事精彩可期。