〈北部〉強化地質知識 宜大設學習站
2016-09-22
與地調所簽備忘錄合作
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「地質知識學習站」全國校園首站在宜蘭大學，昨天九二一國家防災日，宜大與經濟部中央地質調查所簽署合作交流備忘錄，在學校圖書館五樓以美濃大地震為例，呈現土壤液化知識。地調所長江崇榮表示，土壤液化不可怕，認識、了解它，才能將建築品質做得更好。
宜蘭大學與地調所合作，讓宜大成為全國推動地質與防災教育合作平台的校園首站，雙方簽署合作協議，一起推動地質知識學習。除展出「這一年美濃地震告訴我們的事」，還有「雪山隧道通車十周年」企劃，展示隧道全斷面鑽掘機等文物。
地質調查所表示，不希望地質知識推動只是一場活動，而是長久計畫，未來四到六年會建立台灣永續環境教育機制，宜蘭大學就是第一站，會建立生活性、即時性的地質事件與知識，並將學術出版品、報告書轉化成展覽品展示。
「深入認識土壤液化等地質知識，才能對相關政策有所精進。」所長江崇榮說，液化不可怕，它是一種土地特性，建築物基礎設計時如果沒有考慮到土壤特性，地震造成侵蝕下陷就會形成問題，透過展覽進一步認識土壤液化，才能提昇對建築物的品質要求。
辦講座讓居民了解在地地質
宜大校長吳柏青說，不只是靜態展示，還有動態講座，學校會主動到各鄉鎮市分享教育資源，讓在地居民了解地質的重要性，宜大從廿八日起將有接連三場的地質講堂，包含「雪山隧道通車十週年，細說決心與技術的建築史詩」、「搭乘獨木舟順流而下，細說宜蘭平原的地質與社會發展之關聯」及「從台灣地景地貌，細說地質環境攝影與剪輯」，皆免費參加。
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