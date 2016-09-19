〈北部〉當我隨便睡嗎？ 女控性侵告不成
2016-09-19
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕這一炮的代價，好痛又好貴！
李姓男子與女友交往半年多期間，雙方僅做愛一次，事後李男向她借2萬元，女友卻要他還4萬5，李男不願再付錢，被女友控告性侵，檢方查出女友曾在要錢時，脫口而出「當我隨便給人家睡的嗎？」這句話讓檢方認定她提告的動機是為了錢，全案不起訴。
小芳（化名）指控，3月15日中午前男友李男在她租屋處將她性侵得逞，6月11日上午李男去討論債務，恫稱「我現在知道妳家在哪裡，要給妳好看，要讓妳淒慘，恁爸吃剩飯等妳！」她心生畏懼，控告李男強制性交、恐嚇危害安全等罪嫌。
李男到案後，不否認曾與小芳性交及吵架說出「吃剩飯等妳」等語，惟否認強制性交與恐嚇犯行，稱雙方曾經交往，性行為是小芳自願的。
事後他曾向小芳借2萬元，但陸續還3萬5千元，6月11日中午他找小芳談債務一事，她竟然要他再還1萬元，他火大不願再付，結果挨告。
檢方調查，小芳先後指訴遭性侵時間不一致，且假使小芳真遭強制性交，卻拖了3個月，直到6月11日索討1萬元不成才提告，令人起疑。另依小芳6月13日與李男及李母間對話錄音，小芳當場提及「你當作我是隨便給人家睡的嗎？」等語，更讓檢方認定其指訴欠缺憑信。
小芳不否認李男跟她借2萬元，然已償還3萬5千元，仍說要告他性侵、恐嚇，雙方對爭執的1萬元借款，認知落差極大，爭吵後李男雖說「恁爸吃剩飯等妳」，卻是因為小芳說要告他性侵、恐嚇，李男才回應之詞，難認李男有恐嚇犯意，全案不起訴處分。
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