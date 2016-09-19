〈北部〉基隆學生健檢 無人投標
2016-09-19
教育處拜託市立醫院來投標
〔記者俞肇福／基隆報導〕已經開學半個月，基隆市學生健康檢查招標作業，沒有醫療院所願意投標，接連流標二次，令人擔憂近萬名學子健康無人把關；基隆市教育處長陳素芬表示，已經拜託基隆市立醫院來投標，不會讓學生權益受到影響。
陳素芬表示，學生健康檢查主要針對國小新生、國小四年級學生、國一新生、高一新生進行，今年度全市共有將近九千三百多位學生應該受檢；檢查項目除了身高、體重、視力外，還包含胸部、腹部、皮膚、尿液檢查。
基隆市教育處學生健檢招標作業八月廿四日、九月十二日，兩次開標日均無人投標。
據側面了解，醫療院所不願參與投標的原因，主要是因為近年來實施週休二日，醫療診所人事成本增加，但是基隆市健檢費用仍維持昔日單價，業者無利可圖，因此興趣缺缺，去年一直到第五次才順利招標成功。
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