〈台北都會〉（北市）敬師金沒了 議員建議等值方案替代

2016-09-16

〔記者郭逸、梁珮綺／台北報導〕台北市日前以「沒有法源」為由砍除敬師禮金兩千元，由「敬師月活動」替代敬師金；但市議員王欣儀發現，敬師月的規劃大多數行之有年，如特殊優良教師表揚、祭孔典禮、中小學及幼兒園成果發表會等，市府做法了無新意，要求重新檢討敬師禮金的可行性，或規劃「等值」替代方案。

北市府過去發給四萬名教師兩千元現金或禮券做為敬師禮金，柯文哲廢除後省下約八千萬元預算，但據了解，新北市、桃園市等其他直轄市都有發放敬師禮券，王欣儀不滿柯市府說不發就不發、手段太粗糙不尊重教師。

王欣儀說，柯市府停止發放敬師禮金的原因是台北市審計處認為沒有法源，會以活動代替禮金；但調閱資料發現，敬師月活動行之有年，如特殊優良教師表揚、祭孔典禮、中小學及幼兒園成果發表會等。

王欣儀表示，敬師月活動中，只有「樂當一日壁虎師」的攀岩樂活體驗活動，及招待免費欣賞宇宙劇場影片等，讓老師「短暫受惠」，可見市府毫無誠意；她說，老師們在乎的不是錢，而是被尊重的感覺。

王欣儀主張，柯市府需規劃「等值」替代方案，例如提供市府場館或藝文活動的免費券，或仿照九三軍人節，讓教職員工到市府合作單位、特約商店消費可享折扣。

教育局重申，敬師禮金沒有法源依據才會取消，為表達對老師的敬重，已與市府各局處討論、規劃相關活動，如推出場館優惠，下週將說明細節。