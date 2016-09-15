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〈中部〉亞青曲棍球國手備戰 秋節連假無休

2016-09-15

〔記者謝介裕／竹山報導〕二0一六亞洲青年U十八曲棍球男子錦標賽，二十日至十月一日期間，將在孟加拉點燃戰火，我國亞青曲棍球國手，目前正在竹山高中備戰集訓，連中秋節四天連假也照樣不休息，期許成績至少要超越上屆的第六名，進而朝冠軍目標挺進。

此次賽事包括台灣在內，總共有八個國家參賽，我國代表隊係由竹山高中、彰化藝術高中、台中中港高中與桃園永平商工等四校、十八名選手組成。

由於竹山高中擁有國際級標準曲棍球場，並提供選手們食宿，更讓選手們無後顧之憂，在吳志朋等教練帶領下，連中秋節也按表操課，密集進行傳球、射門等各項技巧，以及肌耐力等種種訓練。

中華民國曲棍球協會副理事長蔡宜助說，竹山地區堪稱是縣內培訓曲棍球運動的搖籃，從國小、國中到高中都有曲棍球校隊，尤其，今年五月間竹山國中男子曲棍球隊，在美國曲棍球分齡公開賽之「U十六歲組」奪冠，顯見「曲棍球三級培訓計畫」，已具初步成果，希望選手們在亞青盃賽事中也有更好的成績表現。

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  • U十八男子曲棍球國家代表隊，連中秋節也放棄休假積極進行備戰。（記者謝介裕攝）

    U十八男子曲棍球國家代表隊，連中秋節也放棄休假積極進行備戰。（記者謝介裕攝）

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