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〈南部〉80年前旅遊紀念品 台史博看得到

2016-09-14

〔記者劉婉君／台南報導〕現代人流行在網路上打卡、發文，為旅行留下紀錄，而日治時期的民眾沒有網路，購買農特產品、紀念品、寫生，就是他們為旅行留下回憶的方式。國立台灣歷史博物館即日起推出的「台灣風：行旅紀念物」特展，帶領民眾回到八十年前，看看當時台灣的旅行紀念品與伴手禮。

「台灣風：行旅紀念物」特展是以日本旅遊風潮為背景，呈現當時日本殖民政府為了宣傳政績，大力鼓吹日本人來台觀光的情形，展出物品包括日人來台旅遊後，留下的寫生畫作、明信片、旅遊紀念戳章、旅館名片、商品貼紙、心情筆記或旅遊紀念剪貼簿等，帶著參觀民眾一起穿越時空，感受當年的台灣風情。

原民風特產 當時最夯

台史博表示，從日本時代流行的旅遊紀念品來看，台灣帶有異國想像的原住民文化及南洋島嶼的農特產品，相當受到當時日人的喜愛，許多紀念品均以「南國風」為設計元素與題材，而與台灣自然風景、人文景觀、地方物產等相關的「台灣風」紀念商品，具有台灣意象與文化內涵，深受旅客青睞。

特展呈現日本時代因人類學家曾到台灣進行原住民調查，揭開原住民的神秘面紗，南島民族獨特的人文面貌，也是日本觀光客的最愛，當時的觀光行程，幾乎都會安排參觀與體驗原住民文化，尤其以桃園角板山、日月潭邵族等景點最熱門，為了方便遊客消費，大城市也紛紛開設特產店，販售原住民工藝品，或是以原住民元素設計紀念品圖案。

展場運用日本時代的產業地圖，搭配當時各地的旅遊紀念戳章，民眾可以透過QR Code，一起蒐集老戳印。十二月底前，凡設籍台南，或在台南工作、就學的民眾，每個月第一週的週六、週日，上午九時至十時，可免票入館。

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  • 獨特的南島民族人文面貌，是八十年前日本觀光客的最愛。（記者劉婉君攝）

    獨特的南島民族人文面貌，是八十年前日本觀光客的最愛。（記者劉婉君攝）

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