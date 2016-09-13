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〈台北都會〉尋找「謝萬里」 來野柳免費吃萬里蟹

2016-09-13

全台同名民眾 10月22日市府請客

〔記者鍾泓良／新北報導〕全台名為「謝萬里」的人請注意！新北市萬里蟹產季開跑，新北市政府規劃「尋找謝萬里」活動，邀請跟「萬里蟹」同名的「謝萬里」十月廿二日到野柳漁港，品嚐一年一度的萬里蟹鱻蟹宴。

16日富基魚市 灑花抓水系寶可夢

富基魚市九月十六日舉辦「湛藍海岸線 蟹逅富基港」，現場將開放試吃限量一百份當季漁產料理，排隊前廿名民眾還送現烤萬里蟹。此外，魚市也搭上寶可夢風潮，活動期間將會連續灑花，因鄰近海邊，大鉗蟹等各式水系寶可夢數量非常多，讓來玩的民眾可以邊吃萬里蟹，邊抓大鉗蟹。

今年市府特別規劃「尋找謝萬里」活動，邀請和「萬里蟹」品牌同名的「謝萬里」十月廿二日到野柳漁港參與產地活動，並免費品嚐萬里蟹鱻蟹宴；為了回饋到北海岸萬里蟹合作餐廳消費的民眾，市府推出拍照上傳抽好康活動，獲獎的民眾可以到去年榮獲「夢幻萬里蟹料理」票選冠軍的極鮮饌海鮮料理餐廳免費品嚐一道萬里蟹異國料理。

專家提醒民眾萬里蟹購買指南，包括購買萬里蟹要注意三點蟹、石蟳及花蟹之間的價差，建議買蟹前要問清楚計價方式；萬里蟹有別於大閘蟹，大閘蟹重蟹膏，但萬里蟹重視鮮甜彈牙的蟹肉；萬里蟹並非越大肉越多，建議挑選肚子又鼓又硬者肉質佳。

新北市長朱立倫昨天表示，漁民捨棄「拖網」、「圍網」等侵略性的捕撈方式，改以被動式的「蟹籠」誘捕，還會把體型較小的幼蟹和抱卵母蟹放回海中；每年收成總量都控制在四百到五百噸之間，兼顧永續發展。他也分享自己最喜愛的料理方式是傳統的花蟹炒蛋，吸飽螃蟹肥美湯汁的洋蔥炒蛋，金黃鹹香的滋味，令人食指大動。

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  • 無論鮮甜的花蟹、豐腴的石蟳，還是肉質幼嫩的三點蟹，每一種都是漁民們辛苦努力的成果。（記者鍾泓良攝）

    無論鮮甜的花蟹、豐腴的石蟳，還是肉質幼嫩的三點蟹，每一種都是漁民們辛苦努力的成果。（記者鍾泓良攝）

  • 今年市府特別規劃「尋找謝萬里」活動，邀請和「萬里蟹」品牌同名的「謝萬里」們，10月22日到野柳漁港參與產地活動。（記者鍾泓良攝）

    今年市府特別規劃「尋找謝萬里」活動，邀請和「萬里蟹」品牌同名的「謝萬里」們，10月22日到野柳漁港參與產地活動。（記者鍾泓良攝）

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