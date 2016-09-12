〈北部〉長照10年2.0計畫 竹市爭取試辦
〔記者洪美秀／竹市報導〕新政府推動「長照十年計畫2.0版」，預計十月展開小規模試辦，新竹市積極爭取成為試辦縣市，利用旺盛的「社區力」與中央合力建構優質、平價的長照系統，希望增加四千到五千名亞健康者的長照計畫經費，讓長輩「在地安老」。
所謂亞健康者，是指介於健康與生病間，雖無明顯生病症狀，但有時會胸悶不舒服、容易出汗、疲勞或經常感冒、消化不好或有視力模糊、頭脹頭痛等狀況，老人家多在髖骨部位疼痛或較難入睡、臉色變黃、變暗等。
行政院明前來舉行說明會
行政院政務委員林萬億明天（十三日）將到新竹市舉行「長照十年計畫2.0」說明會，新竹市長林智堅表示，將爭取成為試辦城市。
林智堅表示，「長照2.0計畫」的核心價值是整合醫療與社政資源，透過社區化、在地化精神，提供不同健康狀態的長者多元且連續性的照顧。
目前新竹市約有三％失能者，推估為一萬兩千六百七十五人，未來「長照2.0計畫」上路後，服務對象、範圍會擴大，初步估計增加四千到五千名亞健康者，這也是市府要爭取照顧的對象。
市府明年還會新設長照科
林智堅說，新竹市六十五歲以上人口約佔十點八一％，市府推動社區關懷據點已達卅一處，提供長輩運動、休閒、共餐、社會參與。
新竹市也是全國唯一各行政區都設有日間托老中心的縣市，針對約三％的失能者並提供交通接送、輔具購買租借、居家護理、居家無障礙環境改善、喘息服務等。
林智堅說，新竹市雖是全台「老化指數最低」的城市，但爭取長者權益刻不容緩，除向中央爭取成為「長照2.0計畫」試辦城市，明年還會新設「長期照顧科」專責單位，強化民間資源的連結，讓新竹市成為長輩幸福、健康的「宜居城市」。
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