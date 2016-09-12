〈中部〉口湖新鄉長 林哲凌：致力發展觀光

2016-09-12

〔記者陳燦坤／口湖報導〕口湖鄉長補選結果出爐，民進黨籍林哲凌以三四七五票、二七‧一七％得票率擊敗其他三名候選人，當選口湖鄉長。

民心思變 民進黨輔選奏效

林哲凌表示，過去口湖鄉在中央選舉時藍綠得票數是五五波，地方選舉則是藍大於綠，民進黨選情向來艱困，這次勝選仰賴中央、雲林縣黨部及黨、公職人員全力輔選，當然也少不了民心思變，民眾希望擺脫派系及黑道控制，走向一個新希望。

林哲凌表示，未來他將致力發展觀光，行銷地方產業，用心規劃口湖，也希望中央及縣府全力支持。

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜感謝口湖鄉親的支持，協助民進黨拿下這次艱辛的選戰，這次勝選除了候選人本身條件優異，中央到地方黨公職人員團結一致輔選也是重要因素，相信林哲凌鄉長會好好經營建設口湖鄉，不會辜負鄉親支持。

口湖鄉長補選，共有縣議員林哲凌、蔡孟真及鄉代王溪邊、前農會總幹事呂老乾參選，四名候選人基層各有支持者，選情激烈。

網路催票 蔡孟真陣營檢舉

昨天下午候選人蔡孟真陣營向警方舉發民眾違反選罷法，以網路向民眾為特定候選人催票，北港警分局受理偵辦後，移請縣選委會了解。

投票在昨天下午四時結束，投票率五二‧六八，高出選前地方預估，二十分鐘過後開出第一個票匭，林哲凌領先對手，聚集競選總部的支持者歡聲雷動，開票過程四位候選人差距不大，但林哲凌得票數始終維持領先，五時二十分選舉結果揭曉，林哲凌以三四七五票居冠，蔡孟真以三一五二票居次，呂老乾與王溪邊分別拿到三一○五票、二九一三票。

蔡、呂票數相當 未出現棄保

地方認為火葬場議題在選戰中發酵，對於蔡孟真陣營較為不利，加上棄保效應未出現，導致支持者重疊性較高蔡、呂兩人得票數相當，助林哲凌順利出線。