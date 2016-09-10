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〈台北都會〉大學開學日 淡江挑戰克難坡 輔仁舉辦叩門禮

2016-09-10

〔記者葉冠妤／新北報導〕昨天是不少大學的開學日，淡江大學舉辦新生開學必修課「克難坡巡禮」，校長帶領五千多名新鮮人爬一三二石階，磨練體能與心智；輔仁大學則安排「叩門禮」儀式，由新生代表「叩門」，再由師長引領「入門」，甫在里約奧運摘銅的舉重國手郭婞淳，昨也以大學姊的身分致詞，勉勵學弟妹們努力追夢，永不放棄。

淡大克難坡興建於民國四十二年，是淡大初創時期入校的必經要道，爬克難坡更成開學傳統，讓新生體驗「樸實剛毅」的校風，也勉勵同學奮力前進、勇於冒險開拓。

輔大的開學典禮則舉辦「叩門禮」，由十一位新生代表叩門，並大聲宣誓求學態度，再由師長引入知識殿堂。就讀輔大體育系大四的郭婞淳也現身演說，她說自己剛從里約奧運拿下銅牌，現在則是二○二○年東京奧運的「新生」，希望四年後能和大家一起順利畢業、奪得金牌。

郭婞淳分享自身經驗，勉勵學弟妹，人生不會一帆風順，就如同她並非在每場比賽都能順利得獎，但無論如何別忘了堅持到底，不管好的、壞的，都是前進的一小步。

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  • 輔仁大學昨開學，安排叩門禮儀式。（記者葉冠妤攝）

    輔仁大學昨開學，安排叩門禮儀式。（記者葉冠妤攝）

  • 淡大新生開學必修課，就是由校長帶領爬上一三二石階的克難坡。（淡江大學提供）

    淡大新生開學必修課，就是由校長帶領爬上一三二石階的克難坡。（淡江大學提供）

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