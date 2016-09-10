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〈中部〉中央300億救觀光 獨漏南投業者怒

2016-09-10

〔記者劉濱銓、張協昇／南投報導〕為降低中客來台縮減所造成的衝擊，行政院推三百億元紓困貸款救觀光，並列出衝擊較大縣市如嘉義、花蓮、桃園、高雄、台東、新北六大縣市，惟獨漏觀光大縣南投，為此縣內各觀光旅遊公會氣得跳腳，聯名陳情，要求中央應正視南投觀光困境，不應有差別待遇。

將聯名陳情 不應有差別待遇

南投縣旅館商業同業公會理事長，同時也是溪頭妖怪村負責人林志穎表示，溪頭雖然主打國旅市場，中客縮減對當地觀光影響不大，但放眼縣內其他觀光區如埔里中台禪寺、魚池日月潭等，過去都是中客必遊景點，現在卻都因中客縮減受到嚴重衝擊。

林志穎也說，包括南投縣觀光產業聯盟、南投旅館商業同業公會、南投縣烹飪公會、南投縣民宿協會及各地區觀光協會都聯名陳情，擔心這波優先紓困對象中，南投恐被排除在外，除請求立委協助反映，九一二也將上街爭取權益。

請立委反映 912也要上街爭權益

南投縣旅館商業同業公會則聲明表示，縣內從事中客食宿交通購物等行業比例較外縣市高，粗估超過數萬人受影響，近日加上勞動部縮短勞工工時、推行一例一休，業者必須花更多心力與經費配合，但對持續萎縮的觀光業與地處偏遠的觀光區而言，經營更是雪上加霜，盼望政府能正視二大內、外因素，協助走出困境。

縣府：未被排除 依行業別提供貸款

對此，縣府觀光處長王源鍾表示，已向交通部觀光局提出反映，有關中客減少之衝擊分析尚未定案，紓困貸款對象也未排除本縣，並會依行業別提供各項貸款，近期有關全縣飯店、遊艇、餐廳等業者的訪查資料也會行文中央，將列為優先輔導轉型區，盼能逐步改善旅遊狀況。

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  • 受中客來台縮減影響，日月潭遊客數量比過去減少許多。（記者劉濱銓攝）

    受中客來台縮減影響，日月潭遊客數量比過去減少許多。（記者劉濱銓攝）

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