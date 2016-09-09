〈南部〉30K起跳 客運駕駛週日聯合徵才

2016-09-09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕因應七休一新制將於十月上路，全國客運業者開缺一千五百人，其中南台灣十五家客運業者開缺四百八十個人，高雄區監理所舉辦聯合徵才，釋出名額是史上最多，呼籲民眾把握機會。

公路總局將於十一日在高雄捷運美麗島站，舉辦「公共運輸推廣暨駕駛員人才招募會」，共吸引十五家客運業者參加聯合徵才，全國客運開缺一千五百個，其中南台灣職缺四百八十個。

客運業者表示，七休一新制將於十月上路，業者面臨許多難題，除人力不足，成本增加一倍以上，業者為避免超時違法，司機依規定不能加班，賺錢受到限制，擔心留不住人才，造成流動率變高，建議政府提出方案，才能補貼業者損失。

南台灣客運業者指出，公司員工目前二百多人，中秋節疏運不受影響，但因應七休一新制將於十月上路，聯合徵才釋出七十個名額，形同將增加三分之一員工，除了彌補現有人力不足外，也考量到新制上路可能帶來後續效應。

高雄區監理所長冬啟程說，民眾只要有小型車駕照，包括計程車司機、二度就業者及社會新鮮人，均是此次徵才重點，薪水三萬元起跳。

監理所更加碼送好康，民眾只要有良民證、職業大客車駕照、公路總局受訓卡，經面試通過錄取，原本參加直升大客車駕照的訓練費用一萬三千五百元，將全部由政府補助。