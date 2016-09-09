〈南部〉感謝教母語 越官員參訪又送禮
2016-09-09
〔記者王榮祥／高雄報導〕越南峴港副市長阮玉俊前天上午參訪高市中正國小越南語教學後大受感動，下午臨時訪校送禮致謝，還比喻越南跟台灣是親家、關係很密切，阮玉俊的真性情，讓隨行翻譯也哽咽。
高市經濟發展局局長曾文生事後得知，對整個過程感到欣慰，形容這是以「人」為本的新南向。
阮玉俊受邀參加港灣城市論壇，七日上午由市府安排參訪苓雅區中正國小越南母語教學；不料，下午突然透過翻譯通知學校想再度拜訪，原來是帶著禮物向校方致謝。
他透過翻譯指出，很謝謝學校用心教導新住民二代學越南母語，並運用音樂、美食做為教材，讓孩子知道越南傳統文化，真的讓人感動。
他認為，越南跟台灣像親家，越南是娘家、台灣是夫家，關係很密切，並誠摯歡迎學校到峴港走走。
中正國小校長吳軒銘說明，教孩子學越南母語，也是希望未來可成為雙方溝通橋樑，扮演經貿、文化等各層面發展尖兵；除了小朋友，學校也教許多越南媽媽學國語，甚至協助父母都是越南人的一位新住民孩童學國語。
阮玉俊聽完後更開心，委請學校繼續幫忙教越南語。他的真誠，連翻譯都深受感動，翻譯過程一度哽咽。
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