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〈南部〉核安演習12日登場 動員八千人

2016-09-09

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕台電核三廠及恆春地區十二到十四日進行核災緊急應變演習，原能會首次演練旅宿業勸離及遊憩區無預警撤離，包括恆春半島軍警消、醫院、軍隊、學校及上千居民都參與演習，預計動員超過八千人。

為期三天的核安第二十二號演習實兵演練，十二日以核能三廠為主，進行廠內機組的搶救；十三日模擬事故惡化，進行警報發放，屏東縣府接續進行鵝鑾里疏散示範演練、交通管制，緊急應變計畫區八公里內國中小學生與弱勢族群同步進行預防性疏散、防護站開設及除污作業、民眾安置等演練；十四日由輻射監測中心執行恆春、滿州地區陸海域環境輻射偵檢、農林漁奶類產品採樣分析及輻傷救護演練。

「這次演習有不少日本福島核災後的新應變措施」原能會指出，在地方居民建議下，該會在八月九日暑假期間，於南灣遊憩區及墾丁森林遊樂區進行十五分鐘無預警撤離演練，過程順利，遊客都願意配合警方的疏導，未來可望納入正式演習項目。

演習期間，核三廠鄰近八公里範圍內，將透過新增設完成的三十站預警系統警報站發放核子事故警報，周邊道路僅部分管制，南北交通不會有太大影響。

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  • 原能會執行遊憩區無預警撤離。（記者蔡宗憲翻攝）

    原能會執行遊憩區無預警撤離。（記者蔡宗憲翻攝）

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