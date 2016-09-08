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〈北部〉自造者700套教材 開放學校申請
2016-09-08
〔記者花孟璟／花蓮報導〕被形容成「第三次工業革命」的「自造者運動Maker」這幾年蔚為風潮，花蓮縣今年除向教育部申請到「自造者教育示範中心」，縣府及均一教育平台共採購七百套「Arduino擴充板及感測器」，開放十五所學校申請使用，示範中心還特別放在花蓮玉里，希望讓偏鄉學子學習沒有落差。
教育部鼓勵學校推「自造者課程」，花蓮今年爭取到教育部一百五十萬元經費，本月下旬將在玉里鎮玉東國中成立「自造者教育示範中心」，並由已推動自造者課程三年的卓溪鄉太平國小，與高雄師範大學簽約、在太平國小成立「行星基地」。
承辦的太平國小教師呂奎漢說，透過Arduino程式撰寫，能讓機板及擴充版指揮各電子感測元件，他說，這些感測元件在日常生活都很常見，比如夜市打彈珠時，彈珠機台就是透過「微動元件」測得彈珠落下；又如紅外線感測器就可控制居家的電視、冷氣機；傾斜感測器裝在大門上可感測門的開關，製作防盜設施，他在太平國小就帶學生DIY校園防盜器，搭配webcam網路攝影機，只要感測到有人經過，蜂鳴器就會警鈴大作，這樣的程式設計「小朋友只要一堂課就能學會」！
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