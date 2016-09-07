〈南部〉營養均衡不過量 糖尿病患也能吃月餅

2016-09-07

〔記者王涵平／柳營報導〕秋節將至，門診常有糖尿病患者詢問「可以吃月餅嗎？吃鹹月餅應該沒關係吧？」柳營奇美醫院營養科主任李春松表示，只要均衡飲食，糖尿病患者也可以吃巧又吃飽，健康過中秋。

李春松說，市面上不少食品廣告宣稱低油、低糖或高纖，可降低血糖及血脂，面對各式各樣精緻可口的食物時，千萬別誤入「健康、養生、高纖」等字眼的陷阱，應購買包裝寫有詳細「營養標示」的產品。

營養科組長江秋蓉說，月餅是屬於高油、高糖、高熱量的食品，一般而言，每卅克碳水化合物，就相當於半碗飯的含量，即使是鹹月餅，也可能含有不少碳水化合物，雖然目前市售月餅越做越小，但一個小小廣式月餅重量五十公克，含碳水化合物約卅六公克，相當於半碗飯的醣量，吃一個月餅，就等於吃了半碗飯，五穀根莖類就須減量。由於月餅不易有飽足感，一不小心就會攝取過量，建議增加蔬菜的份量，提升飽足感。

另外，烤肉應避免攝取過量肉類，盡量選擇雞肉或魚肉，約一個手掌心大小的肉片，或一隻雞腿的份量就已足夠，其餘以玉米筍、香菇、青椒、絲瓜代替肉類，避免食用添加過多調味料的香腸。

內分泌科醫師黃聖德表示，糖尿病患者平時最好使用血糖機監控血糖變化，以調節進食量，並記錄自己飲食攝取量，以便時時調整；享受中秋佳節美食時，也要記得規律服用藥物，若不小心吃多了食物份量，可以適時自我監測血糖。若血糖已經升高，應立即調整飲食內容，並記得多喝水，有助於血糖排出及預防出現高血糖危症。

李春松提醒，糖尿病患者健康過中秋的原則，為藥物、飲食和運動，三者不可偏廢，餐後散步卅分鐘，取代坐在電視機前或靜坐不動的滑手機。