〈南部〉營養均衡不過量 糖尿病患也能吃月餅
〔記者王涵平／柳營報導〕秋節將至，門診常有糖尿病患者詢問「可以吃月餅嗎？吃鹹月餅應該沒關係吧？」柳營奇美醫院營養科主任李春松表示，只要均衡飲食，糖尿病患者也可以吃巧又吃飽，健康過中秋。
李春松說，市面上不少食品廣告宣稱低油、低糖或高纖，可降低血糖及血脂，面對各式各樣精緻可口的食物時，千萬別誤入「健康、養生、高纖」等字眼的陷阱，應購買包裝寫有詳細「營養標示」的產品。
營養科組長江秋蓉說，月餅是屬於高油、高糖、高熱量的食品，一般而言，每卅克碳水化合物，就相當於半碗飯的含量，即使是鹹月餅，也可能含有不少碳水化合物，雖然目前市售月餅越做越小，但一個小小廣式月餅重量五十公克，含碳水化合物約卅六公克，相當於半碗飯的醣量，吃一個月餅，就等於吃了半碗飯，五穀根莖類就須減量。由於月餅不易有飽足感，一不小心就會攝取過量，建議增加蔬菜的份量，提升飽足感。
另外，烤肉應避免攝取過量肉類，盡量選擇雞肉或魚肉，約一個手掌心大小的肉片，或一隻雞腿的份量就已足夠，其餘以玉米筍、香菇、青椒、絲瓜代替肉類，避免食用添加過多調味料的香腸。
內分泌科醫師黃聖德表示，糖尿病患者平時最好使用血糖機監控血糖變化，以調節進食量，並記錄自己飲食攝取量，以便時時調整；享受中秋佳節美食時，也要記得規律服用藥物，若不小心吃多了食物份量，可以適時自我監測血糖。若血糖已經升高，應立即調整飲食內容，並記得多喝水，有助於血糖排出及預防出現高血糖危症。
李春松提醒，糖尿病患者健康過中秋的原則，為藥物、飲食和運動，三者不可偏廢，餐後散步卅分鐘，取代坐在電視機前或靜坐不動的滑手機。
看更多！請加入自由時報粉絲團
澎湖將於十月十五日舉行第二次博弈公投，民進黨昨重申反對澎湖博弈之立場，引發不同聲浪。澎湖縣反賭場聯盟表達歡迎之意；澎湖國際化推動聯盟則呼籲民進黨應尊重民意，今將前往民進黨中央遞交陳情書；身為民進黨員的…
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強
- 國民黨爆料 黨產幫過民進黨搬新大樓
- 群創獲15家銀行350億元聯貸
- 〈職場開麥拉〉企業沒良心 拜媽祖也沒用
- 韓美峰會劍指北韓 商定維持部署THAAD
- 美網》錦織圭屠重砲 8強戰遇穆雷
- 日關西機場員工爆麻疹 多為年輕人
- 8月營收年增20% 群聯獲利新高
- 「非常有智慧的決策」 田弘茂力挺宋楚瑜任APEC特使
- 日本排名第一旅館加賀屋 客人食物中毒
- 〈生活停看聽〉幫老爸減重 全家一起來
- 淺草商店街 宣導勿邊走邊吃
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT threatens protest over assets
- 台積電看好未來5年成長
- 宏達電8月營收止跌
- 聯合國人權高級專員 批川普兜售恐懼
- 許金龍︰本週會回台
- 隱匿／接下來的人生
- 國泰醫護到斐濟 幫250人治病
- 楊大正懂伯致敬陳金鋒 MV3天點閱破15萬
- 〈親子會客室〉換個角度教養 苦差變甜蜜
- 和小英一樣 大仁哥出訪也署名「台灣」副總統
- 〈徵文啟事〉開學後的抓寶
- 蜜雪兒出馬 助希拉蕊搶攻婦女票
- 象印全系列新品 居家節能時尚
- 小小郭太想投 教練團忙踩煞車
- 加牛解禁 首批去骨牛肉獲准輸入
- 蓮舫遞件申請放棄台灣籍
- 〈YES123 Q&A時間〉剛到部新人，該低調行事或是勇敢表現？
- 獨董陳文茜請辭 不影響究責
- 國民黨一年人事費14億 民進黨7.6倍
- 一滴血速驗茲卡 也能檢測登革熱／台灣研發團隊獲美國百萬美元獎金
- 星二代敗光遺產 轉行拍AV
- 蔡其昌：兩岸監督條例非當前重點
- 鋒郭王牌對決 期待經典終戰
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet unveils plans to boost tourism
- 《國際現場》 拜耳560億美元收購孟山都
- 潛逃越南5年 強盜犯押返歸案
- 樂陞收購變詐騙？謝金河爆：背後大股東賺到數十億
標題：〈南部〉營養均衡不過量 糖尿病患也能吃月餅
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email