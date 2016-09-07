〈台北都會〉原博館重新選址 市府民代批創惡例
猶如選手金牌都拿了 卻要重比
〔記者張安蕎／新北報導〕行政院原本核定「國立原住民族博物館」坐落在鶯歌區，未料卻因其他縣市持續爭取，翻案重新評選，市府及多位民代不分藍綠昨天砲口一致，怒轟原民會創下行政惡例，新北市猶如「金牌都拿了，藥檢也過關，卻要重比一次！」質疑重選違背原住民族正義的精神。
原民會副主委汪明輝以牙買加短跑健將波特舉例回應，「若要波特再跑一次，大家應該不會懷疑他能夠再次奪金，若有更多人來競爭，這個金牌就有更大的價值。」
原民會：前閣揆暫緩 立委提案要求重選
他強調，原案進入綜合規劃階段前，前行政院長張善政便下令暫緩執行，交由新政府決議，再加上藍綠兩黨皆有立委提案要求重選，原民會為尊重新民意之監督，將秉持專業、客觀、公正精神，重新辦理選址。
原民會預計斥資廿六．五億，打造面積近兩公頃的原博館、民國一○八年動工，一一三年營運，因具龐大觀光效益，引發各縣市力爭，目前共有新北市、桃園市、高雄市、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣及屏東縣等八縣市參與評選，原民會預計十月公布選址結果。
民代轟罔顧民意 要求維持落腳鶯歌
評選委員昨日來到鶯歌三鶯新生地，展開首場選址評估，立委蘇巧慧、吳琪銘不滿指出，原博館是鶯歌重大建設，重辦選址卻未通知他們到場，根本罔顧新北民意。議員蘇有仁則痛批，原民會「無恥」，就算換了新政府，政策也應有延續性，他代表鶯歌市民強烈要求，原博館應落腳鶯歌。議員林銘仁說，原民會應維持原本的定案，切勿因政治力介入，違背先前專業評估之結果。
文化局、交通局、原民局三位首長也到場重申，強調新北擁有原住民族文化脈絡、開發時程短、交通便捷、周邊資源豐富、原民文化再現等五大優勢，各方面條件都最佳，將盡全力爭取原博館設立。
會勘最終，評選委員羅孝賢、李莎莉等人，針對鶯歌交通壅塞、停車位不足、美術館太多恐變成競爭壓力而非加乘效果、原住民文化底蘊不足等議題提出質疑，市府則承諾提出解決方案。
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