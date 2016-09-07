〈北部〉中壢住宅火警 母逃出兒嗆死
2016-09-07
八德工廠大火 7小時才控制
〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕桃園市八德、中壢區分別發生包裝工廠、住宅火警，工廠為鐵皮構造且堆滿易燃物，火勢吞噬3層樓廠房且延燒2間民宅，近百消防人員灌救7小時滅火，幸無人傷亡；中壢區3層樓透天厝火警，火勢半小時內撲滅，但屋內一對母子，媽媽逃生、兒子喪命，起火原因都待進一步調查。
八德區華康街的興化成包裝工廠，前天深夜10點多發生火警，地下1層、地上3層鐵皮工廠陷入火海，現場不斷傳出爆炸聲，濃煙竄出、伴隨刺鼻塑膠味；消防局第一大隊出動近百名消防、義消前往灌救，火勢猛烈，延燒2間民宅及樹林，其中蔡姓住戶一家6口緊急逃生，火勢直到昨清晨5點多才告撲滅。幸好工廠員工全數逃出。
中壢區晉元街289巷內一棟3層樓透天厝，昨下午發生火警，火勢從1樓客廳延燒，半個小時內被撲滅；但屋內一對母子，母親及時逃生，同住的23歲兒子被濃煙嗆昏，受困在1、2樓樓梯間，消防隊員冒險進屋搶救送醫，到院前沒有呼吸、心跳，經搶救雖一度恢復心跳，最後仍宣告不治。
消防局第二大隊出動51名消防人員前往灌救，火勢於下午1時41分撲滅。警方受理報案時，才知道孫姓屋主任職於警界，頻頻安慰家屬節哀。
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