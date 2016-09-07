| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北檢偵辦兆豐案 三度傳喚前董座蔡友才 天氣不穩 嘉義以南7縣市豪、大雨特報 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉中壢住宅火警 母逃出兒嗆死

2016-09-07

八德工廠大火 7小時才控制

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕桃園市八德、中壢區分別發生包裝工廠、住宅火警，工廠為鐵皮構造且堆滿易燃物，火勢吞噬3層樓廠房且延燒2間民宅，近百消防人員灌救7小時滅火，幸無人傷亡；中壢區3層樓透天厝火警，火勢半小時內撲滅，但屋內一對母子，媽媽逃生、兒子喪命，起火原因都待進一步調查。

八德區華康街的興化成包裝工廠，前天深夜10點多發生火警，地下1層、地上3層鐵皮工廠陷入火海，現場不斷傳出爆炸聲，濃煙竄出、伴隨刺鼻塑膠味；消防局第一大隊出動近百名消防、義消前往灌救，火勢猛烈，延燒2間民宅及樹林，其中蔡姓住戶一家6口緊急逃生，火勢直到昨清晨5點多才告撲滅。幸好工廠員工全數逃出。

中壢區晉元街289巷內一棟3層樓透天厝，昨下午發生火警，火勢從1樓客廳延燒，半個小時內被撲滅；但屋內一對母子，母親及時逃生，同住的23歲兒子被濃煙嗆昏，受困在1、2樓樓梯間，消防隊員冒險進屋搶救送醫，到院前沒有呼吸、心跳，經搶救雖一度恢復心跳，最後仍宣告不治。

消防局第二大隊出動51名消防人員前往灌救，火勢於下午1時41分撲滅。警方受理報案時，才知道孫姓屋主任職於警界，頻頻安慰家屬節哀。

廣告
  • 中壢住宅火警，母親及時逃生、兒子嗆昏救不回。（記者李容萍攝）

    中壢住宅火警，母親及時逃生、兒子嗆昏救不回。（記者李容萍攝）

  • 八德工廠火警，出動近百消防人員灌救7小時滅火。（記者鄭淑婷攝）

    八德工廠火警，出動近百消防人員灌救7小時滅火。（記者鄭淑婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 火災
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
8公里免費公車 台一線年底試辦

市府交通局長高邦基昨天在市議會就「八公里免費公車」進行專案報告時表示，今年底前台一線從龜山到楊梅的二十六條公車路線試辦八公里免費，只有持市民卡搭車才能享有優惠，搭車逾八公里者，每公里以二．五八元計價，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：〈北部〉中壢住宅火警 母逃出兒嗆死


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.