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〈台北都會〉萬兩黃金打造 湧蓮寺金觀音亮相

2016-09-06

全台最重 市價約四億二千五百萬

〔記者李雅雯／新北報導〕蘆洲區地方信仰中心湧蓮寺以一萬兩黃金打造觀世音菩薩像，市價計算約四億二千五百萬元。該案從去年十月開始規劃，經過設計、塑像、修正等過程，目前作業進度已達九十五％，預計九月十九日當天中午十二點開放信眾參拜，該座金觀音完成後也將成為全台最重的黃金打造神像。

湧蓮寺主神奉祀觀世音菩薩，時有信徒到湧蓮寺參拜後，以「打金牌」的方式還願，藉此表達崇敬和感謝；廟方考量完整信眾的心意，故而有了以一萬兩黃金打造神像的共識。

純黃金打造的觀世音菩薩像將供奉於湧蓮寺三寶佛殿，現場已經設起防彈玻璃、廿四小時保全門禁，進入工作區域需要按指紋且為獲授權者才可通行。條狀黃金在七月時分三批運送，全程拜託警察隨行護送，廟方人員坦言，運送的前一晚幾乎緊張到睡不著，深怕運送過程中有任何差錯。

17日起開光祈福法會 19日開放參拜

湧蓮寺管委會副總幹事李嘉蓉說，金觀音像是南下委請南投草屯師傅製作，最開始先做了座泥塑像，在衣褶、神韻等細節上反覆討論修改後才定案；完成後將舉行開光儀式，儀式結束後將開放信徒參拜，讓信眾福氣滿盈、大富大貴。李嘉蓉另也提到，以黃金打造觀世音菩薩像，也是藉由黃金有耀眼光澤的特色，寓意佛光愈加普照，發揚信眾的善意。

湧蓮寺將從九月十七日起連續三天舉行開光祈福法會；預計將在九月十九日中午十二點開放信眾參拜，前一千名前往者將能獲錢母，享有好彩頭，現場也備有平安湯圓，祝福信眾平安順利。

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  • 湧蓮寺以一萬兩黃金打造金觀音，作業區塊加裝防彈玻璃、門禁設備，僅有被授權者可按指紋入內。（記者李雅雯攝）

    湧蓮寺以一萬兩黃金打造金觀音，作業區塊加裝防彈玻璃、門禁設備，僅有被授權者可按指紋入內。（記者李雅雯攝）

  • 湧蓮寺以1萬兩黃金打造金觀音，目前作業進度已達95％。 （記者李雅雯攝）

    湧蓮寺以1萬兩黃金打造金觀音，目前作業進度已達95％。 （記者李雅雯攝）

  • 作業人員現場持續製作中。 （記者李雅雯攝）

    作業人員現場持續製作中。 （記者李雅雯攝）

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