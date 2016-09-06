〈台北都會〉新莊棒球場委外經營 年底提時程表

2016-09-06

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市國民運動中心都採「促進民間參與公共建設法」委外經營（Operate-Transfer, OT）模式，新莊棒球場也有此規劃，前置作業已經進行多時，體育處預計年底提出具體規劃時程表，讓各方有意投入的民間資源有公開透明的資訊。

新莊棒球場位於新莊體育園區內，民國八十六年十月十九日啟用，當天賽事為中華職棒味全龍隊對上時報鷹隊。

新莊棒球場初期觀眾座位席數僅七千五百席，台北縣政府時期在民國九十二年完成外野整建，增加兩千五百個觀眾座位席數，民國九十四年再擴建，現有觀眾座位席數有一萬兩千五百席。新莊棒球場是北部地區重要的棒球場，中華職棒明星賽、總冠軍賽多次在此舉行；明年即將舉行的「二○一七台北世界大學運動會」棒球賽事也選定在此舉辦。

富邦金控傳接手義大犀牛後 欲設為主場

以往中華職棒球團，包括中信兄弟，都傳出有意「認養」新莊棒球場作為主場，昨天富邦金控即將接手義大犀牛消息曝光，也傳接手後欲將主場設在新莊棒球場。

體育處副處長王泓翔表示，「認養」指的是有意取得委託經營管理權，市府相當歡迎，將按促參法相關規定公告招標。

王泓翔說明，地方政府財政狀況日趨困難，維護管理經營新莊棒球場是大筆支出，對於市庫是項負擔，基於活化政府公有設施，引進民間資源效率經營的立場，新莊棒球場將採委外經營，去年上半年開始規劃，預計年底會有具體時間表，例如召開投標者說明會時間、公布招標文件上網時間、預計何時產出得標者等期程，透過公開程序，選出最有能力的團隊進駐經營，創造雙贏局面。