〈北部〉宜蘭柔道大師楊長憲 獲頒功在體壇
2016-09-05
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕為推廣柔道不遺餘力，享年八十一歲的楊長憲在今年初辭世，縣府感念其貢獻，頒發「功在體壇」匾額，孫子代表領獎說，爺爺直到過世前，都還不忘柔道，希望他的體育精神可以被傳承下去。
九月九日是即將到來的國民體育日，宜蘭縣政府與宜蘭縣體育會為表揚縣內體育事務推展具有貢獻者，昨天在天利盃二○一六宜蘭鐵人三項錦標賽舉辦之際，同時在梅花湖風景區公開表揚廿一名人員。
昨天楊長憲的兒子楊青翰、孫子楊翔皓和楊智育代表前來領獎，楊長憲雖然已經在今年年初辭世，但是他一生致力於推動國術、柔道和柔術運動五十五年，有錢時出錢、有力時出力，教育處表示，他甚至還將自己的購屋經費改用在資助選手參賽，籌設優良訓練場所培育人才，為宜蘭縣造就許多冠軍選手，在他的辛苦耕耘下，這些運動才能在宜蘭縣蓬勃發展，因此贈與「功在體壇」匾額以感念其貢獻。
楊智育回想起爺爺生前的點點滴滴，無不致力於武術運動，他說，爺爺一手創立國武術委員會、成立宜蘭柔道館，還促成羅東國中成立國術館，自己研發出能保護頭部的比賽頭盔、修訂國武術比賽規則，一生都奉獻給武術運動，雖然晚年體力無法負荷，不能再練柔道，可是都會到比賽會場參與，柔道協會為紀念爺爺對體壇的無私貢獻，也將爺爺的柔道級數從八段升到九段，希望更多人繼續傳承他的運動精神。
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