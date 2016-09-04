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〈南部〉《覆鼎金公墓》強降雨沖刷 泥流衝入殯儀館

2016-09-04

〔記者洪定宏、陳文嬋／高雄報導〕為了將覆鼎金公墓改造為約二十六公頃的雙湖森林公園，高市府全力整頓並遷葬，但前晚一場豪大雨，將小山丘的黃土沖刷到地面，滾滾泥流淹進隔鄰的市立殯儀館法事室、入殮室及平面寄棺室地板，嚇壞民眾。民政局長張乃千率隊漏夜清除，所幸不影響民眾預定的喪葬儀式。

覆鼎金公墓從日據時代迄今，是全國歷史最悠久的公墓，也是全國位於市中心的公墓。市府民政局斥資六億元，開發覆鼎金公墓為公園，預計遷葬一萬一千六百多個墳墓，將串聯附近澄清湖成為雙湖公園，打造「高雄陽明山」；不過，近來雨汛期不斷考驗這歷史最悠久的公墓。

前晚瞬間豪雨，造成土方泥流湧入館內，包括寄棺、入殮、法事室，影響面積約兩百五十坪，積水約十至十五公分；其中，寄棺室放有九具屍體，所幸棺木有腳架支撐，未如外傳四處漂流。

張乃千表示，覆鼎金公墓分為Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ四區遷葬，已完成的Ａ區有黃土小山丘，豪雨沖刷黃泥流向殯儀館，聯外道路滿地泥濘，殯儀館內也是泥流滾滾，四處是墊高的棺木，可見當時猛烈雨勢造成的泥流，所幸已恢復正常。

經勘驗，Ａ區墓地還需下挖兩公尺，以處理疊葬，故山丘出現鬆動；加上蓄洪池及排水溝瞬間爆滿，才遭泥流逆襲。昨要求承包商務必夯實土堆，做好水土保持，多設置大型蓄洪池及排水溝，以因應強降雨襲擊。

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  • 殯儀館館內泥流滾滾。（記者洪定宏翻攝）

    殯儀館館內泥流滾滾。（記者洪定宏翻攝）

  • 覆鼎金公墓完成遷葬的A區土丘鬆軟，黃土被豪大雨沖刷成泥流衝進殯儀館，（記者洪定宏翻攝）

    覆鼎金公墓完成遷葬的A區土丘鬆軟，黃土被豪大雨沖刷成泥流衝進殯儀館，（記者洪定宏翻攝）

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