| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉全民運動嘉年華 4日健行兼抓寶

2016-09-02

〔記者陳昀／桃園報導〕市府體育局四日上午八點起於平鎮區新勢公園及老街溪河濱步道舉行全民運動嘉年華，有千人武術、健行尋寶、趣味闖關、簡易體適能測驗等活動，為了吸引宅男、宅女們出門，活動還融合寶可夢主題，民眾可以邊健行、邊抓寶；當天也將表揚紀政、陳金鋒以及帶隊參加ＬＬＢ世界青棒錦標賽的桃園農工教練陳炳南等卅一名體育有功人員。

市長鄭文燦昨天在為活動暖場的記者會中表示，市府會儘快整修市立體育館與桌球訓練中心，提供市民更完善的體育場所。

週六職棒嘉年華 金門鄉親免費

另外，桃園市浯江金門同鄉會和職棒Lamigo合作，三日下午將於青埔棒球場舉行「桃園市金門日」職棒嘉年華，開放一千個名額讓金門鄉親免費入場觀賽，另有球員簽名會、金門特產展售會、樂團現場演唱，還有金門特有的「博狀元餅」活動等，活動詳情可搜尋臉書「桃園市浯江金門同鄉會」。

廣告
  • 4日早上，市府體育局將在平鎮區新勢公園及老街溪河濱步道舉行全民運動嘉年華，並表揚31名體育有功人員。（記者陳昀攝）

    4日早上，市府體育局將在平鎮區新勢公園及老街溪河濱步道舉行全民運動嘉年華，並表揚31名體育有功人員。（記者陳昀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
龍潭國中如期封路 居民撒冥紙抗議

居民揚言擴大抗爭爭議多時的龍潭區龍潭國中穿越校園道路的金龍路一八○巷，校方昨天上午七點在警方的協助下如期封閉該道路，不滿封路的居民載來紙棺、…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：〈北部〉全民運動嘉年華 4日健行兼抓寶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.