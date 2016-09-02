〈北部〉全民運動嘉年華 4日健行兼抓寶

2016-09-02

〔記者陳昀／桃園報導〕市府體育局四日上午八點起於平鎮區新勢公園及老街溪河濱步道舉行全民運動嘉年華，有千人武術、健行尋寶、趣味闖關、簡易體適能測驗等活動，為了吸引宅男、宅女們出門，活動還融合寶可夢主題，民眾可以邊健行、邊抓寶；當天也將表揚紀政、陳金鋒以及帶隊參加ＬＬＢ世界青棒錦標賽的桃園農工教練陳炳南等卅一名體育有功人員。

市長鄭文燦昨天在為活動暖場的記者會中表示，市府會儘快整修市立體育館與桌球訓練中心，提供市民更完善的體育場所。

週六職棒嘉年華 金門鄉親免費

另外，桃園市浯江金門同鄉會和職棒Lamigo合作，三日下午將於青埔棒球場舉行「桃園市金門日」職棒嘉年華，開放一千個名額讓金門鄉親免費入場觀賽，另有球員簽名會、金門特產展售會、樂團現場演唱，還有金門特有的「博狀元餅」活動等，活動詳情可搜尋臉書「桃園市浯江金門同鄉會」。