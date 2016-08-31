〈南部〉博弈公投 澎湖兩陣營隔空叫陣

2016-08-31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖博弈公投在即！隨著公投日期愈來愈近，正反雙方砲火也愈趨猛烈，澎湖國際化推動聯盟控訴反方抹黑、烏賊、募款及臥底等惡劣戰術，宛若連續劇上演般高潮不斷，還要求外界正名稱呼「澎湖國際化推動聯盟」，而不是「促賭方」。

澎湖國際化推動聯盟昨由召集人陳猛領軍，率同聯盟三劍客—退休校長柯仲甫、旅外文創工作者鄭惠齡、鳳梨王子陳威麟出面，痛批反方使出臥底戰術，派出劉姓同學，利用與副執行長的師生關係，在聯盟內臥底；並質疑反賭不是提款機，反對方各自對外募款，不管以團體或個人名義都屬不當；聯盟並指反方三大將—議員陳慧玲、澎湖青年陣線冼義哲、澎湖反賭場聯盟傅靜凡為三政客，都是為了日後選舉備戰。

遭澎湖國際化推動聯盟指名反賭三政客也紛紛反擊，冼義哲發表聲明，要求聯盟停止消費受害者，強調潑漆事件已提告，由檢警進行調查，不應對受害者造成二次傷害；至於被指為臥底的劉翊暘，原本就是反賭的長期夥伴，且說明會屬公開資訊，也未涉及雙方操作，要求對方停止栽贓抹黑，讓公共政策回歸理性辯論。

澎湖縣議員陳慧玲則強調自己反賭的立場，一路走來始終如一；她說，二○○九年反賭成功以來，兩次參選公職都未以反賭為主要訴求，從政以來也都勇敢表達自己的立場。澎湖反賭場聯盟召集人傅靜凡表示，海洋公民基金會為登記有案的人民團體，募款全在政府法規裡合情合理運作，此次反賭若能成功，將致力於修改離島建設條例，避免博弈公投永無止境地循環。