〈台北都會〉觀光客多 YouBike將進駐瑞芳

2016-08-31

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市廿九個行政區中，目前仍有十三個行政區沒有設置YouBike，現正進入第二階段佈建，交通局等單位人員昨天到瑞芳勘查十二處地點，評估設置YouBike的可行性。瑞芳區長陳奇正說，大部分都是公有土地，基本上沒有問題；交通局綜合規劃科長林碧芬表示，之後會再辦一次現勘確認。

根據交通局統計，新北YouBike自前年八月開始推動至今，二年來累計使用人數超過一千五百萬，五成以上為學生與年輕族群，每日使用人次超過五萬五千人，每月騎乘人次約一百五十萬，其中通勤用途超過六成。

各里里長提出12處地點 市府現勘

市府今年六月完成境內三百站、八千輛YouBike設置工作，預計明年底前再增設九十個站點，但目前東北角、北海岸九個行政區，僅淡水有設置YouBike，交通局昨天偕同瑞芳區公所人員，實地現勘瑞芳火車站、瑞芳國中、吉慶公園等十二處地點。

九份路幅狹小車多 未列入借還車地點

區長陳奇正表示，瑞芳擁有九份、金瓜石、猴硐貓村、黃金瀑布等熱門觀光景點，每年有四百萬觀光客造訪，這十二處是各里里長提出的，瑞芳國中也是瑞侯自行車道的起點，設置YouBike站點，有助提高騎乘率。

經過一整天現勘，陳奇正說，大部分都是公有土地，基本上沒有問題，至於未來是否可以騎YouBike上九份，陳奇正說，九份路幅狹小且車多，因此未列入借還車地點。

微笑單車業者表示，目前建置最困難的部分，在地點的選擇、土地取得，以及能否克服施工上的困難，設站長度要大於廿公尺，機組須下地六十公分，地下室、橋樑都不得設站，管線也要埋在地底一．二公尺以下，台電才會受理電力接引。

科長林碧芬說，瑞芳會排在第二期施工，之後會再辦一次現勘確認。另外，YouBike新版APP即日起上線，新增推播通知功能，租還車後三分鐘內，即可收到借還車、扣款、營運、活動及緊急通報訊息等，方便使用者掌握第一手資訊。