〈南部〉澎湖新台灣之子 國小新生主力
2016-08-30
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由於受到少子化衝擊，位於西嶼的竹灣國小今年新生數掛零，另有兩所國小新生僅有一人，分別是馬公市虎井國小、西嶼大池國小，而且兩人都是新台灣之子；至於上學年度裁併的三所國小學生，教育處也派專車接送。
上學年度裁併3國小 學生專車接送
由於澎湖青壯人口大量流失，近年來少子化相當嚴重，上學年度已有西嶼赤馬、白沙港子及湖西菓葉國小因全校學生數不到二十人遭到裁併，剩餘學生則由教育處派出專車接送，前往鄰近學校安置就讀；但今年傳出教育部政策大轉彎，通盤檢討裁校政策，暫無學校裁併計畫。
至於今年入學新生，西嶼竹灣國小掛零，馬公市虎井國小只有蔡妤袗（女）、西嶼大池國小只有洪佳強（男）入學就讀，兩人都是新台灣之子，近年來已成為澎湖國小入學新生的主力，部分離島學校已超越本地生人數；而澎湖最西端的離島花嶼，今年全島最幼齒的小朋友進入幼兒園就讀後，就沒有學生了，三年後全校僅剩下一至四年級五位學生，九年後自然廢校。
雖然一人入學享受完整的一對一教育資源，但卻缺乏同儕間的競爭力，因此二校都採取部分團體課程，跨年級融合教學，讓小朋友們也能在學校享受團體活動，但新生兒比例逐年下降，也讓教育主管單位相當頭痛，未來入學人數會更低，如何鼓勵生育、留住青壯人口及獎勵婚配等問題，則需要澎湖縣政府跨局處合作，才能一勞永逸解決問題。
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