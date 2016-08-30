〈台北都會〉蘆洲推樂活共餐 老人相揪享優惠

2016-08-30

全區據點60處

〔記者李雅雯／新北報導〕蘆洲區推動「樂活友善共餐點」，廣邀在地店家、小吃攤投入成為特約店家，六十五歲以上阿公、阿嬤相約揪團到特約店家用餐就可享優惠，表面上省了錢，實質上添了用餐作伴的小確幸。在蘆洲美食市場自治會、蘆洲商圈支持下，本年度新增廿九間店家加入，全區據點已達六十處，昨天特別公開授，等牌新加入店家，感謝店家們的善意，也歡迎有意願者加入。

2人同行就打折

蘆洲區公所在民國一○二年四月開始推動「樂活友善共餐點」，作為老人共餐據點概念的延伸，目前加入店家平均散布在區內。蘆洲區公所社會人文課長陳若萍說，這次特別和美食市場、商圈合作，很快地就獲得善意回應，只要兩位以上長者一起到特約店家用餐，就可獲得優惠折扣。

蘆洲美食市場自治會長楊慧娟說，市場內除了雜貨區攤位外，所有熱食區都熱烈響應、一起加入，「市場內很多攤位都是第二代在做了，這也是回饋地方的一種作法」，歡迎阿公、阿嬤們一起相約用餐，走進社區，到市場、商圈走走。