〈北部〉迎新結合寶可夢 學生驚喜連連
〔記者陳昀、李容萍、周敏鴻／綜合報導〕高中職及國中小昨天開學，許多學校發揮巧思、創意迎新，桃園高中、北門國小、中山國小及龜山區山頂國小結合時下最夯的「寶可夢」熱潮；新屋區北湖國小、大溪區美華國小、蘆竹區頂社國小各只有四名新生，形成「迎新的老師比新生還多」的畫面。
桃園高中設計「卓越、桃高、實現、夢想、傳承、希望」六大顆的神奇寶貝球，以「滾動希望、捕獲夢想」為活動主軸，校長林煥周拋出寶貝球，再由全體在校生一同滾動，模擬訓練師收服具備各種能力的「寶可夢」，象徵強化每位學生未來上大學的必要能力，期許如願進入理想校系。
北門國小帶新生 丟球擲準收服寶貝
北門國小由導師帶領小一新生穿越氣球拱門，以丟球擲準及闖關挑戰方式，收服「健康、知識、品格、朋友」四種「寶貝」，校長蔡明翰也為新生戴上「寶貝訓練師帽」；山頂國小校長林佩娟則和裝扮成皮卡丘的舞蹈社學生們，在校門口迎接新生，舞蹈社在新生歡迎會上大跳「快樂皮卡丘」，帶動現場熱鬧氣氛。
三光、羅浮國小 泰雅族儀式祝禱新生
復興區的三光、羅浮等國小，開學典禮用泰雅族傳統儀式祝禱新生，部落長老以山棕葉觸碰學生的背部，象徵祖靈的護佑與部落長老的期許。
新明國小備新文房六寶 小小兵迎新
以陀螺隊聞名的大溪區美華國小，安排學長姊表演陀螺迎新，校長葉俊泰送給每位新生新的陀螺，代表傳承；中壢區新明國小以「小小兵」為裝飾主題，校長林瑞錫等人帶領新生穿過掛有青蔥、芹菜、蘋果、青蒜的氣球拱門，象徵聰明、勤勞、平安、精算，並準備「新文房六寶」福袋當做見面禮，內有繪本、彩虹筆、尺、資料夾、乖乖、地震安全頭套。
桃園區中山國小結合祖孫週活動，校長鄭友泰扮成「寶可夢」裡的角色「小智」，與皮卡丘、動物方程式的茱蒂警官等大型人偶，在校門口迎接學生，帶領學童幫祖父母按摩、擁抱及「說我愛你」等闖關活動；新屋區新屋高中籌備處暨國中部則舉行「大手牽小手：代代攜手學習趣」，邀請祖父母陪新生們到學校報到、促進祖孫兩代感情。
楊梅區瑞塘國小也結合「祖父母節」的慶祝活動，製作氣球大相框讓小一新生與祖父母合影，新生們由老師引導通過「智慧門」，摸摸象徵勤勞（芹菜）、聰明（蔥）的裝飾。
新屋區北湖國小是自由學區，開學前戶政單位提供的資料顯示只有兩名新生，但昨天開學來了四人，比去年還多一人，北湖國小位處客家庄，學校以「伯公」信仰文化舉辦「土地公祈福活動」迎新，安排師生步行至附近土地公廟祈福。
蘆竹區頂社國小今年新生四人，新任校長陳慶安召集小一新生在孔子像前，向師長奉茶、進行闖關熟悉校園；大園區陳康國小也是偏遠小校，新生七人，校長王建興邀家長座談，贈送小一新生每人一套文具等用品。
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