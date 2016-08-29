〈台北都會〉夫妻忍喪子痛 推廣身障舞蹈15年
〔記者張凱翔／台北報導〕昨（廿八日）是「大眾盃輪椅運動舞蹈公開賽」第十四屆，比賽創辦人施達宗、謝娟娟夫婦於八○年代叱吒國際舞壇，更曾為世界排名最高的華人舞蹈家；兩人也是台灣「輪椅國標舞」的創始推手，退休後原打算與愛子施亞良一起為身障者努力，不料十五年前大眾盃第一屆賽前愛子因車禍喪生，夫妻倆忍著傷痛、堅持不懈，才推動比賽至今。
國標舞競賽 連18年奪冠
施達宗、謝娟娟夫婦曾於台灣職業國標舞競賽連續十八年獲得冠軍，更是華人首次於英國黑池世界大賽取得佳績的選手。施亞良在耳濡目染下也對國標舞產生興趣，後來更到伊甸基金會擔任義工，陪身障人士練習國標舞，還曾與身障搭檔於日本、新加坡等地獲得三次國標舞比賽冠軍。夫妻退休後舉辦大眾盃便是要讓「所有族群」包括身障者、孩童和老人都能享受舞蹈樂趣，沒想到愛子卻因車禍意外喪生，帶來意料之外的打擊。
施亞良生前是伊甸基金會的志工，痛失愛子後夫婦倆捐出保險理賠與各界慰問金，成立「施亞良青少年關懷文教協會」，除每年舉辦大眾盃外，也辦青少年教育關懷營、大專青年運動舞蹈錦標賽等活動，施達宗說，教育才能讓「未來有發展性的孩子，才華得以開枝散葉。」
大眾盃除身障者賽 也有職業賽程
大眾盃活動盛大，每年固定在圓山大飯店頂樓十二樓的大舞廳舉辦，除了身障者專業賽、表演賽外，還有從國小到成人的職業賽程，評審嘉賓甚至來自七個國家。施達宗說，十五年一路走來過程艱辛，身障者跳舞專用的特製輪椅直到現在還是夫婦倆一個個從日本自己進口，當初為了身障特殊教學也多次遠赴德、日取經。
參加表演賽的身障者阿梅說，四年前她知道這個比賽後就一直想參加，但對自己沒自信、害怕跳得醜會丟臉；但施達宗老師告訴她要相信自己、不要緊張，終於讓她願意走出自卑陰霾，勇敢手舞足蹈。來自香港的身障舞者表示，台灣推廣輪椅國標舞的經驗十分先進，香港受惠台灣經驗很多，來台表演比賽遇到很多好朋友，溫馨得像回家一樣，十分享受。
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