〈南部〉原民射箭賽 紙山豬當靶
2016-08-28
〔記者黃明堂／台東報導〕台東市公所主辦的台東市盃原住民傳統射箭比賽，昨天在馬當部落拉弓登場，為了讓選手有「獵」感，靶紙特別繪製成山豬形，射中山豬眼可得最高的十分。
這項比賽以台東原住民居多，共有廿五支隊伍參加，也有屏東及花蓮原住民組隊到台東挑戰。
開幕式上，市長張國洲與縣長秘書吳道明、立委劉櫂豪服務處主任巴清義一同拉弓射箭，隨後由選手輪番上陣，在大太陽下，開弓展現英姿。
過去的原住民射箭賽都與一般射前賽一樣，採同心圓靶紙計分，這次為了激勵選手產生如獵人般的鬥志，特別彩繪山豬靶紙，特別畫出山豬形，依部位不同，有一到十的分數區，射中腳只有一分，射中頭頂有九分，最高分則是眼睛，可得十分。
選手說，獵山豬射到腳，牠還能跑，射到頭，大既就死定了，要射中小小的豬眼，還真是得要有神準的功力。
張國洲一一到選手帳篷中向選手加油打氣，並表示傳統射箭比賽是原住民的優美文化，必須傳承下去。
張國洲強調，尤其今年奧運射箭項目，台灣表現優良，希望大家能繼續努力，期盼未來奧運項目上能由原住民選手奪下金牌為國爭光。
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