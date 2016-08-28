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〈台北都會〉不怕手機沒電 大安森林公園路燈設充電座

2016-08-28

〔記者郭安家／台北報導〕寶可夢玩家到大安森林公園不用怕手機沒電，台北市公園處昨表示，已在大安森林公園音樂台座椅區後方設一盞風力太陽能路燈，且儲電箱設置兩組USB充電座，市民可將行動裝置充電，設施為全台首座。公園處表示，每組建置費用約九萬元，將視明年度預算決定是否廣設，盼十二行政區防災公園都有類似設施。

公園處長黃立遠表示，有鑑於台南震災，北市府今年四月頒布《台北市防災公園精進計畫》，強化防災公園照明及電力設施，落實運用再生能源政策。此外考量到行動裝置充電服務已為未來趨勢，加上大安森林公園是許多市民休憩活動熱點，因此率先在音樂台座椅區設置。

公園處指出，考量蓄電效能與使用維護成本，蓄電量不足時，會自動切換到市電，避免電池過度放電，提高使用穩定度。路燈每天點燈六小時，若停電或發生重大災變時，太陽能及風力蓄存電能，可維持讓人安心的燈光。

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  • 大安森林公園音樂台座椅區後方風力太陽能路燈，設置兩組USB充電座。 （公園處提供）

    大安森林公園音樂台座椅區後方風力太陽能路燈，設置兩組USB充電座。 （公園處提供）

  • 大安森林公園音樂台座椅區後方風力太陽能路燈，設置兩組USB充電座。 （公園處提供）

    大安森林公園音樂台座椅區後方風力太陽能路燈，設置兩組USB充電座。 （公園處提供）

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