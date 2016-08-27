〈南部〉澎湖瘋秋冬 沙灘路跑打頭陣

2016-08-27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕突破澎湖半年觀光旺季限制的澎湖瘋秋冬活動，將由沙灘路跑打頭陣，十月二十三日在長達三．二公里林投隘門彎月形黃金海岸線起跑，即日起開始受理報名，至九月二十三日截止，報名官網「2016澎湖灣沙灘路跑」或雄獅旅遊官網洽詢。

澎湖瘋秋冬是總統蔡英文及立委楊曜競選時提出的三個五億元計畫其中一環，振興澎湖淡季觀光，率先登場的是沙灘路跑活動，已連續三年舉辦的沙灘路跑活動，去年創下千人參與的高峰，今年結合鎖港紫微宮光雕秀，前一晚選手之夜選擇在紫微宮舉行，並邀請熱門歌手關詩敏及黎謙助陣。

今年沙灘路跑分為三Ｋ健走組、六Ｋ競賽組及十二Ｋ挑戰組，三Ｋ報名費一百元、六Ｋ及十二Ｋ分別為四百及六百元，報名可獲得跑者紀念Ｔ恤、在地海鮮餐盒及精美參賽禮，另外還可參加活動抽獎，獎品豐富，包括福朋喜來登飯店港景豪華雙床客房住宿券、澎坊免稅商品名牌包及華信航空國際線和國內線機票等多項好禮。

另外，配合活動，澎管處也與華信航空、雄獅旅遊攜手推出「沙灘路跑三日遊」 行程，由台北、台中及高雄出發，規劃多款自由行及套裝團體旅遊行程，費用最低只要五千七百元，凡在九月底前報名十月二十一、二十二日出發團體，都可免費參加沙灘路跑活動，四人同行還享有一人優惠折扣，並加贈澎湖秋冬好禮二選一。