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〈台北都會〉土資場欲重回四分溪 地主與居民爆衝突

2016-08-27

〔記者何世昌／台北報導〕磊駿開發公司曾在南港四分溪上游設「土石方資源分類處理場」，被批污染溪水，二○一一年營業期滿後，申請復業未果，但今年捲土重來，昨於九如區活動中心辦公聽會。兩百名當地居民到場，以污染水源、砂石車釀事故為由反對，支持復業的地主則嗆「提出證據」，鬧得不可開交，散會後甚至爆發肢體衝突。

南港居民提出兩大反對理由：第一、四分溪的水質曾經很清澈，但設置土資場後，魚蝦都死光，直到磊駿停業後，生態才漸恢復。第二、根據法令，八公尺寬道路才可申請土石堆置場，但四分溪沿岸的產業道路僅五公尺寬；過去磊駿的砂石車就曾釀多起死亡車禍。

不僅南港居民反對，數名木柵居民也出面抗議，並指磊駿在完全未告知木柵居民情況下，自行決定土資場的砂石車進出路徑，從四分溪沿岸離開後，行經木柵路四段一五九巷、木柵路五段四十三巷，再上福高木柵交流道。

磊駿代表現場未有回應，僅支持設置的地主高分貝反嗆，「要有事實、證據、數字，反對不是呼口號。」此語遭出席議員闕枚莎回擊，早在郝市府時期，環保局就證實磊駿污染水質！

闕枚莎向與會的建管處喊話，市府須退回申復，否則不分藍綠市議員將帶領居民赴市府大門口靜坐抗議。對此，建管處人員說，會將各界意見帶回「土資場審議委員會」。

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  • 公聽會宣布散會後，四分溪上游的地主等人與議員闕枚莎人馬起口角並爆發肢體衝突，所幸在旁警員即時架開，並無人受傷。（記者何世昌攝）

    公聽會宣布散會後，四分溪上游的地主等人與議員闕枚莎人馬起口角並爆發肢體衝突，所幸在旁警員即時架開，並無人受傷。（記者何世昌攝）

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