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〈北部〉中壢文化公園 籃球場增薄膜天幕

2016-08-27

〔記者周敏鴻、李容萍／中壢報導〕中壢區文化公園兩座籃球場新增薄膜天幕，昨晚由市長鄭文燦主持落成啟用，他表示，薄膜天幕籃球場堪稱「內壢小巨蛋」，未來就算下雨天，也不影響打球或外丹功、太極拳等各項運動，滿足市民不同天候的運動需求。

市府體育局長夏金興指出，薄膜天幕籃球場是以公園的樹木冠群形成的綠色廊道為發想，結構支架猶如樹幹、樹枝，綠色樹冠就是薄膜造型，營造在樹蔭下打球的歡樂情境。

市府去年起陸續在各行政區推動籃球場新建薄膜天幕工程，鄭文燦說，市內的體育設施因為土地取得等問題，新增體育設施並不容易，所以推動薄膜天幕計畫，活化舊有的體育設施，讓市民下雨天也能運動。

他表示，在大園、蘆竹、桃園、八德、龍潭、平鎮與大溪等地區，還有十一座籃球場等體育設施正在施工新建薄膜天幕，薄膜天幕若遇上強颱來襲損壞，負責管理的區公所要立刻修復，確保市民的運動與休閒不受影響。

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