〈北部〉中壢文化公園 籃球場增薄膜天幕
2016-08-27
〔記者周敏鴻、李容萍／中壢報導〕中壢區文化公園兩座籃球場新增薄膜天幕，昨晚由市長鄭文燦主持落成啟用，他表示，薄膜天幕籃球場堪稱「內壢小巨蛋」，未來就算下雨天，也不影響打球或外丹功、太極拳等各項運動，滿足市民不同天候的運動需求。
市府體育局長夏金興指出，薄膜天幕籃球場是以公園的樹木冠群形成的綠色廊道為發想，結構支架猶如樹幹、樹枝，綠色樹冠就是薄膜造型，營造在樹蔭下打球的歡樂情境。
市府去年起陸續在各行政區推動籃球場新建薄膜天幕工程，鄭文燦說，市內的體育設施因為土地取得等問題，新增體育設施並不容易，所以推動薄膜天幕計畫，活化舊有的體育設施，讓市民下雨天也能運動。
他表示，在大園、蘆竹、桃園、八德、龍潭、平鎮與大溪等地區，還有十一座籃球場等體育設施正在施工新建薄膜天幕，薄膜天幕若遇上強颱來襲損壞，負責管理的區公所要立刻修復，確保市民的運動與休閒不受影響。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
火燒台灣民政府 李承龍10萬交保
台灣民政府位於桃園市龜山區的中央總部，今年七月十五日深夜被縱火，門口大理石招牌被砸毀，桃園地檢署昨依放火燒毀現有人所在的建築物未遂、毀損、侵…
網友回應
熱門新聞
- 高雄三民二分局長涉貪 今晨裁定收押禁見
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 交戰半世紀 菲政府、共黨協議停火
- 重傷休養半年吃老本 「蛋黃哥」求年底有尾牙可接
- 圍棋女子最強戰 黑嘉嘉衛冕
- Fed主席：美升息挔據 近期已強化
- MLB Live》皇家6：3紅襪 王建民連休2場
- 自由廣場》如何幫勞工爭取更大的福利？
- 肯亞選手滯留里約 竟住貧民窟
- 王瑞慧出任長庚董座 王文淵會議中這麼做讓人意外...
- 東京奧運正名「台灣」出賽 日本達5萬連署！
- 測試符合國際標準 BB槍達人喊冤
- NBA》禪師好後悔 當年與小牛交易錯過他
- 周渝民《S風暴》首度使壞 古天樂張智霖鬥智鬥勇
- 愛惜羽毛沒當小三? 法官不信D奶模
- 申請口蹄疫區除名 提前9月再送審
- LPGA加拿大女子公開賽》第一回合遇雷雨 崔琦拉暫居首
- Fed是否升息態度開放 歐股收紅
- BIGBANG勝利極樂夜店 黏熱舞妹喇舌
- 德甲》開幕戰殺紅眼 拜仁慕尼黑6球大勝文達不萊梅
- 以台灣之名參加2020東奧 連署將破5萬
- 紐黑文女網賽》扳倒頭號種子 莊佳容連2年爭冠
- 甲子園熱血 羅力激發洪荒之力
- 三線一星分局長涉貪 警署長震怒
- 嚴泰雄斥性侵誣告 重擊孕妻身心
- 美升息 葉倫︰近幾個月內機率增
- MLB》牛棚連41.1局無失分 皇家近12場11勝
- 感覺紀事簿 海
- 林志祥 挑戰單季10轟
- MLB》與拉克羅伊一起被交易 遊騎兵投手酒駕遭逮
- 自由廣場》〈李筱峰專欄〉小英總統的「百日維新」？
- ELVA慶生嗑小鮮肉 小13歲新歡刷新柯震東紀錄
- 徵召駭客打漢光演習 可望成常態
- 觀光局多元行銷 開發來台客源
- 維珍老闆布蘭森騎單車出意外 鼻青臉腫
- 精品讀時 首現中文之美
- 李晏榕：討黨產非整肅 是民主化發展
- 嵐莊 1388萬買5大房電梯別墅
- 三年前謀殺女兒後落跑 44歲婦人認了
- 執政100天》國民黨：讓人民四大幻滅 總統府：檢討改進續改革
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉中壢文化公園 籃球場增薄膜天幕
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分