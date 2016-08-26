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〈台北都會〉三鶯線3申訴案 估9月決議

2016-08-26

〔記者何玉華／新北報導〕捷運工程專業度高，加上三鶯線工程總經費高達四百卅億元，由國內外廠商組成的競標團隊互相角力，讓三鶯線發包過程爭議不斷，未得標廠商不服決標結果，提出異議雖遭駁回，仍再向新北市政府申訴審議委員會提出申訴，目前有三案完成申訴預審，預計申訴審議委員會將會在九月做出決議。

有三組團隊競標三鶯線，分別是工信+龐巴迪、中工+西門子+韓商、榮工+安薩爾多+日立；龐巴迪因為財務資料不合格，初審未過，陸續提出三次異議，目前一案已進入訴訟程序，另有兩案仍在申訴審議委員會。中工團隊也不服決標結果，循序提出異議、申訴，目前也在申訴審議委員會。

據了解，三個申訴案件都已經召開過多次預審會議，目前正由預審委員彙整意見報告，將送審議委員會議決，可望在九月做出決議。

相關工程人員指出，重大工程經費龐大，廠商投資備標的金額也不少，這次國際廠商投資三鶯線，傳出備標金額有高達一億元者，若未得標則付之流水，傾全力競標，並不意外。

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