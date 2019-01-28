大學招生限制學測5選4！台大醫不採計社會 政大大傳分組招生／多數科系採計3至4科 台大人類等數系刪掉國文科

2019-01-28

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年大學招生首度限制學測考科只能「五選四」、五科最多只能採計四科，影響到大學各校系的招生策略，台大醫學系等國內醫學系今年大多放棄採計社會科；台大人類、地理、數學、經濟、公衛等多個學系，都把國文科刪掉。政治大學傳播學院則決定今年首度採取分組採計，將透過兩種採計模組也招收自然組學生。

醫學系大多放棄採計社會

據招聯會公布簡章，一○八學年共一九六三個系組參與申請入學招生，大多數都採計三科至四科，進一步分析國、英、數仍為最主要科目，最多被移除科目是社會科，其次自然科。

包含台大醫科的多數醫學系選擇移除社會科，使用國、英、數、自四科，但台北醫學大學醫學系與慈濟大學醫學系，採計英、數、社、自四科。

台大註冊組主任李宏森分析，校系招生改採五選四，確實須找出影響最小的學科來刪除，台大醫學系放棄社會科，但仍有科系保留社會與自然兩科，如台大人類、地理、數學、經濟、公衛等系，則都刪掉國文科。

而各學系也可採分組招生，例如台大工管系，就有企管組採計社會科而招收社會組學生，另有科技管理組則可採計自然科而招收自然組高中生。

政大傳播學院代理院長蘇蘅則表示，早期傳播被歸類為社會科學領域，主要招收社會組學生，但國際傳播教育已擴展到資訊科學領域，傳院也漸規劃基礎程式設計、統計學、演算法等，今年採取招生變革，希望藉由分組採計持續收自然組學生，以結合科技與人文，培養高階菁英人才。

政大傳院過去招生看學測總級分，會招收到部分理工科目較強人才，五選四如放棄採計自然科，則恐招不到理科人才，因此今年決定採取分組採計，其中九成名額採計國、英、數及社會科，以社會組考生為主。

另將釋出約一成、廿名額，分布申請入學十名、繁星推薦五名、考試分發五名，則將採計國、英、數及自然科，期能招到自然科強項學生。

分組招生 選才兼得文、理生

針對政大傳院分組採計，凸顯大學選才面臨「社會」、「自然」二者不可兼得的難題，大學招聯會執秘戴念華認為，分組不失為好方法，招聯會尊重各校科系發展。

台師大教務長陳昭珍說，確實有部分科系招生需要人文與理工兼具的學生，也因五選四新制為難，但就只能取捨，將看今年招生情況再做調整。

銘傳大學傳播學院院長倪炎元則說，國立大學可採取政大的分組策略，若是中後段私校恐怕難行，怕搶招不到理工學生，卻反而縮減其他社會組學生名額。

文大大傳暫不考慮分組招生

文化大學新聞系主任胡幼偉則認為，文大本身也開大數據分析課程，發現只要學生稍用功，即使高中非自然組，也能學會程式語言，暫不考慮分組招生。

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