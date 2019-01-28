農委會主委陳吉仲：增加收入、4大保險 保障農民生計

2019-01-28

記者簡惠茹、黃以敬／專訪

面對農產供需及價格波動頻傳屢引社會爭議，農家子弟出身、專長農業經濟的新任農委會主委陳吉仲接受本報專訪強調，一生懸命、最大心願是要保障農民收入及提升農民福利保障。前者主要是減少農業損失和提高價格；後者則將在兩年內強化及推出農民健康保險、農民職災保險、農業保險和農民退休年金保險等四大措施，台灣農業才能更永續發展。

老農津貼加年金 月退領上萬元

其中針對農民退休年金，陳吉仲強調，目前一個月七二五六元的老農津貼不會退場，預計加上類似國民年金的農民退休年金 ，希望農民月退收入破萬元；相關設計將提交行政院，蔡總統任內會提出具體方案。

陳吉仲指出，所有農業產銷政策措施都要回到如何增加農民收入，分成短期基礎建設和前瞻計畫。短期包含產銷八大措施，建置完善蔬果產銷資訊整合查詢平台、輔導轉作、關稅配額調整、多元加工、建立旗艦物流及區域冷鏈系統、建立農糧產品產銷穩定機制等。他並表示，台灣最有資格做「智慧農業」，例如溫網室環控，最有效的水資源生產管理，也都是未來的農業發展趨勢。

提升產銷 外銷、加工年增10％

陳吉仲說明，外銷出口量目標希望每年成長十％，去年冷藏水果外銷達七萬公噸，比前年增十％，更是較近五年同期平均出口量增加二成五，輸出中國也較近五年增加四成。再來就是加工，農產品收割一次全推到市場，價格會被壓低，如增加冷藏或加工，價格就較不會被影響。全國食品加工產值六千億，希望逐年提升十％。

農委會也鼓勵適地適種，所以有對地綠色環境給付，也透過產銷履歷驗證及有機驗證，增加價格。如果仍因盛產導致價格波動，農委會今年首次推出「登記保障收入」制度，以高麗菜作為第一個施行的農作，農民登記就能至少拿回成本以上價格。

減少損失方面，農委會將徹底盤點農民第一線所面對病蟲害，透過科技減少損失。

減少災損 推動農保專法立法

陳吉仲更宣示，過去農產遭受天災要靠補助救濟，依規定只補到成本的兩成到三成，因此政府推動「農業保險制度」，投保面積已超過兩萬公頃，比前年增一倍。今年更要推動專法立法，有法源可增設保險基金五十億，就可大幅度再保，保險公司會更願承保，保費就會越低。

對於近期出現許多農產價格崩跌假資訊、唱衰農業，陳吉仲呼籲大家檢舉，農委會一定處理。他說，農產品有品質好壞之分，不能拿次級、劣品價格來說成整體價格，市場價格恐因此被壓低。

在農民生活保障方面，陳吉仲指出，長期軟體建設包括提升農民四大福利措施，農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險和農民退休制度。

去年二月，已推動實際從事農業生產者可擴大參與農保，讓許多沒有農地，但有志務農年輕人享有多元保障。另推行「農民職災保險」，每月保費只需繳十五元，農作受傷就有醫療給付，傷害給付最高領二年，每月五千一百元至七千一百四十元不等。目前已有十二萬農民參與職災保險，希望擴大到一一六萬農作者都有保障。

蔡總統宣示要推動農民退休年金更保障農民老年生活，陳吉仲指出，目前有的老農津貼將持續，六十五歲時，每月可領七二五六元，希望再增加農保年金，例如比照國民年金，農民繳保費、投保十五年以上者，可領一定的年金給付，希望老農津貼加上年金，農民或可月領上萬元。

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