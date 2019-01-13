103歲人瑞趴趴走 觀念新又很潮

2019-01-13

愛獨自出遊賞景 拍生態也拍美女 隨身必備3C產品

〔記者陳心瑜／新北報導〕「活到老、玩到老！」家住新北市淡水區的一○三歲人瑞李昭麟，身體硬朗且活力十足，經常揹著單眼相機獨自出遊賞景，拍野鳥生態、古蹟，也愛拍美女，優游天地之間，自在又樂活；他笑說，雖然有幾顆牙齒掉了，但最愛吃牛排及大魚大肉，偶爾也喝酒，人生觀是「不求名利、笑迎橫逆、無悔無恨、長壽可期」，人生不如意十之八九，笑笑就好。

60歲退休不服老 先迷上釣魚又愛上攝影

李昭麟年輕時是農業化學工程師，曾在台糖服務，六十歲被要求退休時很不服氣，他說：「在我最能做事、最有經驗的時候，怎能強迫我退休呢？」他「不服老」，先迷上釣魚、後來又愛上攝影，兒子幫他買了一台單眼相機，他愈拍愈有興趣，經常一人搭乘捷運到紅樹林、關渡一帶賞鳥，用鏡頭捕捉水鳥翱翔姿態，先前金山小白鶴停留台灣時，他也前往「朝聖」，捕捉小白鶴的身影。

「我不懂拍照，相機在我手裡只是玩具。」李昭麟笑說，拍照純粹是基於興趣、好玩，沒有舉辦攝影展的壓力，除了拍鳥、拍生態，也愛拍古蹟與美女；他表示，習慣一個人四處趴趴走，搭公車、捷運都婉拒他人攙扶，也不准兒女隨行陪伴，因為「怕他們管東管西」。

他表示，前幾年幾乎天天出門，最近一年體力衰退得快，但天氣好時仍盡量出門，拄著枴杖、戴上畫家帽、揹著後背包，就能看見這世界的美好。他也知道「保命防跌」，但樂觀的他曾經想過：「在外面跌跤，死前至少看見的是廣闊的天地，要是死在家裡床上，就只剩天花板，我當然要往外跑。」

堅持不裝假牙 大魚大肉偶爾喝點小酒

談起養生之道，李昭麟聊興大開，他說，雖然掉了幾顆牙齒，但堅持不裝假牙，仍愛吃大魚大肉，牛排也沒問題。兩個兒子、兩個女兒都有三高，幸好他沒有，偶爾也會小酌，最喜歡茅台酒、高粱等白酒。

儘管已是高齡一○三歲的人瑞，李昭麟走在時代尖端且觀念新穎，三十年前就在陽明醫院簽下器官捐贈同意書，他隨身必備iPad、電子紙手寫板，也會用LINE打電話、傳照片給親友分享。他說，自己身體健康，只是患有重聽，跟人交談不清楚時就用寫的，「電子紙」的按鈕一按，就能清除剛剛寫下的文字，跟對方繼續「筆談」。

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