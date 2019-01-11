春節國道疏運 北返高乘載首度改下午

2019-01-11

〔記者陳宜加、鄭瑋奇／綜合報導〕今年春節有二月二日起至十日的九天連假，高公局預估，國道南下車流集中於初一至初三、北上於初三至初五，雙向最大交通量落於初三，可能超越去年；今年首度調整初三、初四北上高乘載管制時段，從早上改為下午，強化分流。

最大交通量落於初三 可能比去年多

高公局今年首度調整西部北上高乘載管制時段，二月七日、八日下午一點至晚間六點，國一北上高雄端至湖口、國三北上九如至大溪。高公局指出，觀察歷年春節連假，北返車流集中於初三、初四，且通常下午時段才出發，因此調整時段。

此外，連假期間，國道全線採長途折扣費率，無每日二十公里優惠里程；國三新竹系統至燕巢系統採通行費率八折收費；每天凌晨零時至五時，國道全線將暫停收費。

連假期間每天零至五時 全線暫停收費

台鐵西部幹線春節車票昨日開訂，截至下午五點，訂出三十二萬六千張車票。台鐵局提醒完成訂票旅客，需於兩日內付款或取票；西部幹線首批逾期未取車票，明早九點重新釋出，東部幹線首批逾期票今早九點釋出。

台鐵局表示，為提升春節東部運能，將於二月一日、二日、九日、十日，再發售東線普悠瑪等新自強號無座位的站票，每班限售一百二十張，僅於乘車當日於車站發售，不預售。

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