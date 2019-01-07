是誰下毒手？台東驚見上千隻鳥屍

2019-01-07

〔記者張存薇／台東報導〕是誰下的毒手？台東市郊一處農田這兩天發現逾千隻的死鳥，絕大多數是斑文鳥，也有部分斑鳩，甚至是保育類環頸雉，農民擔心是田地被下毒，將把檢體送驗、釐清死因。

台東縣農民多友善耕作，也會注意用藥安全，發生「慘案」的地點位在台東市郊。農友指出，他的水稻才剛收完一星期，之前朋友說出現三、四隻鳥屍體，原本不以為意，但前天下午回到田地，發現四塊田及周邊田埂、樹下處處鳥兒暴斃，慘不忍睹，前天就撿到了約八百具鳥屍。

昨天農友再回到現場，又至少撿拾了兩百具。不少聞訊趕到的農民議論紛紛。居民說，周邊幾乎都採友善耕作，很重視生態，也不會放毒餌毒田鼠，想不通怎麼回事。

到場協助處理的台東縣野鳥學會人員仔細檢查後，發現死亡個體包括珠頸斑鳩、紅鳩、斑文鳥及白腰文鳥、麻雀，大部分是斑文鳥。

這些野鳥有的已開始腐爛發臭，部分屍體上有奇怪的稻穀。農民說，因周邊野鳥很多，也有鷹類盤旋，擔心牠們誤食死鳥引發中毒，因此先予火化，部分樣本送交屏東科技大學鳥類研究室、特有生物研究保育中心化驗，並通報縣府農業處處理。

農業處長許瑞貴昨午趕赴現場說，初判是用藥問題，將把樣本送至農委會農業藥物毒物試驗所檢驗。他也呼籲農民，施肥、用藥切勿過量，以免傷害環境與生態。

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